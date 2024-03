Maurice Steijn rekent keihard af met complottheorie: 'Wat heb ik daar nou aan, echt onzin!'

Maurice Steijn heeft maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport teruggeblikt op het moment om ten faveure van op te stellen bij Ajax. Er werd gesuggereerd dat Haagse oefenmeester Ramaj mogelijk op de bank hield wegens zijn slechte relatie met de persoon die de doelman aantrok, Sven Mislintat, maar dat is volgens de coach klinkklare onzin.

"Ik kan het wel uitleggen. Ramaj was pas vijf dagen bij ons, dat had helemaal niets te maken met het feit dat Nick Olij niet naar ons kwam. Je kiest uiteindelijk gewoon voor de beste keeper, wat heb ik er nou aan om daar een spel van te maken, dat is onzin", is de oud-trainer van Ajax duidelijk, "Ramaj was pas vijf dagen bij ons en was erg bescheiden. Ik zei tegen mijn keeperstrainer: stel dat er wat met Geronimo Rulli gaat gebeuren, wat vind jij? Hij zei: Ja, ik denk niet dat Ramaj er klaar voor is, ik zou voor Gorter kiezen. Dat gevoel had ik ook", legt Steijn uit.

De oud-trainer van onder meer Sparta Rotterdam is van mening dat hij communicatief de fout in is gegaan, omdat hij in eerste instantie de verwachting had dat Gorter verhuurd zou worden: "Ik koos ervoor om niet te zeggen wie er 2e en 3e keeper wordt. Ik dacht: dan geef ik misschien Gorter gelijk hoop. Achteraf had ik gewoon heel duidelijk tegen Ramaj moeten zeggen dat ik voor Gorter koos. Dat had ik beter moeten communiceren, dat heb ik naar hem toe niet gedaan", zegt de coach, die op dat vlak zelfkritisch is.