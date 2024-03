Oud-PSV'er Jeremain Lens kreeg schrik van zijn leven te verwerken in Kiev: 'What the fuck?!'

Jermain Lens geniet een turbulente carrière, zo valt wel te stellen. Momenteel speelt Lens, die we toch vooral kennen van zijn periode bij PSV, bij FC Versailles. Naast deze twee clubs heeft de rechtsbuiten ook voor onder andere Sunderland AFC, Fenerbache en Dynamo Kiev gespeeld. Bij de laatstgenoemde vereniging kreeg Lens de schrik van zijn leven te verwerken.

Lens kwam bij de ploeg uit de Oekraïnse hoofdstad te spelen vlak voordat de oorlog in de Krim uitbrak. De 36-jarige voetballer geeft toelichting over die periode. “Het is onrustig geweest, maar ik heb me in Kiev nooit onveilig gevoeld. De club heeft ons daarin ook heel erg beschermd. Het was een politieke strijd, maar het werd niet vermengd met voetbal”, vertelt Lens tegenover Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

Doordat de Nederlander in veel uithoeken van Europa heeft gevoetbald, zag hij de gekste dingen voorbijkomen in zijn carrière. Zo kreeg hij in zijn periode in Kiev, door toedoen van wildvreemden, de schrik van zijn leven te verwerken terwijl hij in zijn auto zat.

“Ze kwamen aanzetten met allemaal knuppels en andere voorwerpen. Ik dacht: What the fuck. Gaan ze nou mijn auto kort en klein slaan? Ze liepen voorbij en in de achteruitkijkspiegel zag ik dat een politieauto compleet kapot werd geslagen", geeft Lens aan tegenover VI. "Die politieauto reed de auto voor zich aan om erlangs te kunnen."