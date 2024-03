Oude bekende moet Vitesse uit ongekende crisis zien te leiden: woensdag eerste gesprek

Vitesse hoopt Paul van der Kraan te kunnen bewegen tot een terugkeer in het GelreDome. De 70-jarige bestuurder is in beeld om de club uit de ongekende bestuurlijke crisis te leiden en bevestigt zelf tegenover De Gelderlander dat hij daarover woensdag een onderhoud heeft met commissaris Peter van Bussel.

Van der Kraan was in de periode 2004 - 2012 al werkzaam als algemeen directeur van Vitesse, en is dus bepaald geen onbekende in Arnhem. Hij redde de club destijds van de ondergang na het vertrek van toenmalig voorzitter Karel Aalbers, die de bouw van stadion GelreDome wist te realiseren maar de club achterliet met een enorme schuldenlast. Na een aanvaring met toenmalig voorzitter Merab Jordania vertrok Van der Kraan. Daarna was hij werkzaam bij Fortuna Sittard, FC Den Bosch en tot op heden bij FC Twente. Daar is hij zijn opvolger Dominique Scholten momenteel aan het inwerken, schrijft de regionale krant.

Artikel gaat verder onder video

Tegenover datzelfde medium geeft Van der Kraan aan dat de problemen van Vitesse hem 'aan het hart' gaan, al houdt hij wel een slag om de arm. "Maar ik wil niet op zaken vooruitlopen. Ik moet eerst horen wat er precies speelt. Meer kan ik er nu niet over zeggen." Daarover hoopt Vitesse hem woensdag, bij monde van Van Bussel, meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. "Het is een oriënterend gesprek", legt Van der Kraan zelf uit. "Ik weet niet exact wat Vitesse wil. Ik wil het verhaal van de club eerst aanhoren."

De huidige algemeen directeur ad interim, Peter Rovers, vertrekt uiterlijk op 1 april uit Arnhem. Of Van der Kraan hem op moet volgen of dat hij in een andere rol betrokken wordt bij de club is momenteel nog niet duidelijk, wel dat er heel veel op het spel staat: "De nood is hoog bij Vitesse. De Gelderse club verkeert door de overnameperikelen op bestuurlijk, sportief, organisatorisch en financieel vlak in zware problemen. De proflicentie staat zelfs op het spel", stipt De Gelderlander aan.

Update 13.20 uur: Jeroen Kapteijns, die Vitesse volgt namens De Telegraaf, weet meer over de rol die Van der Kraan in Arnhem zou moeten gaan bekleden. "Waar nu over gesproken wordt, is een rol als adviseur voor de voormalige algemeen directeur van FC Twente in combinatie met een algemeen directeur", schrijft de journalist op X. Overigens is de bestuurder al vaker gepolst voor een terugkeer op het oude nest: "Van der Kraan heeft Vitesse al eerder nul op het rekest gegeven", schrijft Kapteijn.