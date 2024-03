Brands wijst naar statistieken: '48 procent van de mensen met een stadionverbod...'

Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, gaat in de podcast De Beslissers van FC Afkicken in op de manier waarop zijn club de veiligheid in het Philips Stadion probeert te vergroten. De bestuurder haalt daarbij het stereotype van 'de domme hooligan' onderuit met een veelzeggende statistiek: "Het zijn geen gekken, hè?"

In gesprek met Wilco van Schaik en Neal Petersen stelt Brands dat de overgrote meerderheid van de supporters geen kwaad in de zin heeft: "Als hier 35 duizend mensen zitten, dan zitten er 34.910 mensen die zich prima gedragen." Als voorbeeld noemt hij de recente thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League aan: "Toen kreeg ik van de politie door dat er alleen in de stad één arrestatie was verricht. Fantastisch." Brands wil zich echter niet blindstaren op een dergelijk 'succes': "Daarmee zeg ik niet dat het goed gaat, het moet nog veel beter."

Artikel gaat verder onder video

PSV probeert met 'maatregelen' te voorkomen dat jonge supporters zich aansluiten bij de kleine groep die nog wél eens over de schreef gaat, zegt Brands. "In ons jeugdvak kijk je uit op de fanatieke Oosttribune. Die (fans in het jeugdvak, red.) willen daar later bij horen, maar daar kom je niet zomaar bij. En die jongens zeggen ook dat wanneer je dat vak inkomt, je dan verandert. Je voelt je opeens anders en onderdeel van de groep, dan ben je niet meer degene die je als individu bent. Dat proces proberen we te beïnvloeden."

Want het gaat ook in Eindhoven nog weleens mis. Zoals bijvoorbeeld in februari 2023, toen Sevilla-keeper Marko Dmitrovic tijdens het onderlinge Europa League-duel in het Philips Stadion werd belaagd door een 'fan' die het veld betrad. "We willen ook die excessen eruit", zegt Brands dan ook. De betreffende persoon heeft inmiddels een stadionverbod van liefst 40 jaar aan zijn broek hangen, maar PSV probeert ook andere maatregelen te treffen, legt de algemeen directeur uit. "We zijn bezig om naast stadionverboden met mensen in gesprek te gaan om te kijken of je ook andere straffen kunt geven. Bijvoorbeeld vijf wedstrijden meelopen met een steward, om de andere kant eens te zien. Want het zijn geen gekken, hè? 48 procent van de mensen met een stadionverbod zijn mensen met een afgeronde HBO-opleiding."