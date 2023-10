PSV legde een stadionverbod tot 2063 op

PSV heeft de beveiliging aangescherpt rond de thuiswedstrijden. Vorig seizoen viel Dylano K. Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aan in de Europa League. De Eindhovenaren hebben daarna maatregelen genomen en hebben de schade verhaald op de dader. Die kreeg de boete van 20.000 euro doorgeschoven én een stadionverbod tot liefst 2063.

“Als je nu onze wedstrijden ziet, dan zie je dat we extra beveiliging hebben, ook op het veld. We hebben met name ook gekeken hoe we bepaalde tribunedelen beter in de gaten kunnen houden en de posities van stewards veranderd”, geeft PSV’s algemeen directeur Marcel Brands tekst en uitleg over de maatregelen die de Eindhovenaren namen na het treurige incident van vorig seizoen in de Europa League.

PSV moest een deel van de Oosttribune sluiten in het eerstvolgende duel in Europa én kreeg een boete van 20.000 euro, die volledig werd verhaald op dader Dylano K., die tot dusver aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De straf viel voor PSV relatief licht uit. “De UEFA Security Delegate heeft het hele traject met ons doorlopen voor de wedstrijd. De UEFA weet ook dat een incident altijd kan plaatsvinden, maar de mate waarin je je hebt voorbereid wordt meegenomen in de strafmaat”, aldus Brands, die denkt dat het incident dinsdagavond nog wel ter sprake komt met het bestuur van Sevilla.

“We hebben vorig jaar in een brief direct onze excuses gemaakt tegenover Dmitrovic en Sevilla. De doelman heeft zich heel professioneel opgesteld door de wedstrijd uit te willen spelen. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Dat had ook anders gekund en dan waren de gevolgen van het incident waarschijnlijk nog veel groter geweest”, zei de bestuurder, die het voorval ‘een van de meest teleurstellende momenten’ van zijn directeurschap noemde.

