Raadsel: KNVB kondigt last-minutewijziging aan bij Heerenveen - Feyenoord en PSV - FC Twente

De Eredivisie-wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord staat zondagmiddag niet onder leiding van Jochem Kamphuis, maar van Dennis Higler. Dat meldt de KNVB.

Maandag maakte de KNVB bekend dat Kamphuis was aangesteld voor Heerenveen – Feyenoord, terwijl Higler werd aangesteld als videoscheidsrechter bij PSV – FC Twente. Inmiddels zijn ze omgewisseld: Higler hanteert de fluit in het Abe Lenstra Stadion en Kamphuis zit in Zeist om scheidsrechter Joey Kooij te assisteren bij de topper tussen de nummers één en drie van Nederland.

Heerenveen en Feyenoord treffen elkaar zondagmiddag om 14.30 uur in Friesland. Later op de zondag, om 20.00 uur, begint de wedstrijd tussen PSV en Twente in het Philips Stadion.

De reden voor de ruil is niet bekendgemaakt door de KNVB. De bond heeft nog wel een andere wijziging toegevoegd. "Ook bij Telstar - ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie is er sprake van een wijziging in het arbitrageteam. Joey Waleveld vervangt Michael Osseweijer als assistent langs de zijlijn.”