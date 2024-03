'Opnieuw grote teleurstelling voor Wilfred Genee, al zal hij dat zelf waarschijnlijk ontkennen'

Wilfred Genee krijgt deze week opnieuw een 'grote teleurstelling' te verwerken met zijn wekelijkse voetbaltalkshow Veronica Offside, meldt kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. De voormalig programmadirecteur van SBS6 bespreekt in haar podcast Tina's TV Update de kans dat het programma, dat op maandagavond om 20.30 uur wordt uitgezonden, na de zomer van de buis gaat verdwijnen.

Vorige week voorspelde Nijkamp al dat Offside het weleens heel moeilijk zou kunnen gaan krijgen als De Oranjezondag van Hélène Hendriks een succes wordt. Die talkshow wordt op zondagavond om 21.30 uur uitgezonden en beleefde afgelopen weekend een succesvolle vuurdoop, met bijna een miljoen kijkers (983.000), zo meldde Nijkamp maandag al.

Artikel gaat verder onder video

Dat aantal staat in schril contrast met dat van Veronica Offside, stipt Nijkamp dinsdag aan. "Het was vandaag weer een grote teleurstelling voor Wilfred Genee, want zijn Veronica Offside scoort dus helemaal niet meer", klinkt het keihard. "Dat scoort elke week eigenlijk rond de 200.000 kijkers, en vorige week had het zelfs maar 181.000 kijkers. En nu De Oranjezondag met Hélène Hendriks dus heel goed scoort helpt dat ook niet."

Nijkamp vervolgt: "Ook gisteren stond het programma niet in de top-zestig van best bekeken programma's, dat ziet er zorgelijk uit. Als dat niet verbetert, dan kan het zomaar zo zijn dat die sponsor helemaal geen zin meer heeft in Veronica Offside en zegt: 'Wij gaan naar De Oranjezondag'", zinspeelt de voormalig programmadirecteur opnieuw op het einde van de talkshow. "Het zou best zo kunnen zijn dat SBS ook in het najaar, na de grote sportzomer denkt: 'Wij gaan op zondag gewoon lekker een talkshow doen om 21.30 uur'. Het is een relatief goedkoop programma en het levert met zulke kijkcijfers extra veel geld op. Voor Wilfred Genee lijken zich donkere wolken samen te pakken voor zijn Veronica Offside Waarschijnlijk zal hij dat nog wel ontkennen, maar de kijkcijfers moeten wel omhoog, want dit is gewoon niet goed genoeg", besluit Nijkamp.