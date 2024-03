Trieste omstandigheden in Maastricht: wedstrijd definitief gestaakt na medisch ongeval op tribune

De ontmoeting tussen MVV en FC Dordrecht kent vrijdagavond een triest einde. Nadat scheidsrechter Robert Dieperink de wedstrijd al had stilgelegd wegens schermutselingen op de tribune en er vervolgens een beker bier op het veld werd gegooid, bleek er op de tribune ook nog sprake van een medisch noodgeval. Een supporter van de thuisploeg zou vanaf de tribune naar beneden zijn gevallen. Een ambulance kwam het stadion binnen en De Limburger schreef dat er ook al snel een traumahelikopter onderweg was.

MVV hoopte zich vrijdagavond te kunnen herstellen van de teleurstellende prestaties in de afgelopen weken, maar het thuisduel met FC Dordrecht ging rampzalig van start. Mede door een pijnlijke fout van doelman Romain Matthys stonden de bezoekers binnen tien minuten al met 0-2 voor. MVV kwam de verschrikkelijke start niet te boven. De wedstrijd stevende af op een 1-3 eindstand, maar door een hoop gedoe op de tribunes was het lang de vraag of er vrijdagavond überhaupt een einde zou komen aan het duel.

De Limburger vat de situatie in Maastricht als volgt samen: “De schermutselingen tussen de fans begonnen acht minuten voor tijd. Over en weer werden bekers bier gegooid. Daarop legde scheidsrechter Rob Dieperink de wedstrijd voor tien minuten stil. Een minuut nadat de wedstrijd werd hervat, begon het uitdagen over en weer opnieuw en kwam er een beker bier op het veld. Ondertussen was er ook sprake van een medisch noodgeval. De scheidsrechter leidde iedereen naar binnen. Een ambulance kwam vervolgens het stadion in.” De krant schreef over de ‘waarschijnlijke’ komst van een traumahelikopter en volgens FC Dordrecht-watcher Arco Bomgaars van het Algemeen Dagblad werden de ambulancebroeders inderdaad bijgestaan door een traumateam.

“Wedstrijd is nog niet definitief gestaakt, eerste zorg gaat nu uit naar de gevallen supporter die medische bijstand krijgt”, schreef Bomgaars om 22.10 uur. Een klein half uur later was het de verwachting dat de ontmoeting tussen MVV en FC Dordrecht vrijdagavond nog een einde zou krijgen. De gastheer maakte via X, voorheen Twitter, bekend dat de wedstrijd omstreeks 22.50 uur hervat zou worden. Volgens Bomgaars hadden veel mensen op dat moment het stadion al verlaten en sloot MVV de poorten in het geval mensen toch nog terug wilden keren naar hun plaatsen. De gebleven supporters zagen het echter niet zitten dat de wedstrijd hervat zou worden en dreigden het veld te betreden. MVV en FC Dordrecht waren al begonnen aan een korte-warming, maar gingen al snel weer naar binnen. Daar zouden ze blijven, want om 22.56 uur maakte MVV bekend dat de wedstrijd definitief is gestaakt.