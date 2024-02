MVV is het helemaal zat na 31 minuten spelen en haalt vernietigend uit naar Ajax

MVV heeft maandagavond op sociale media met irritatie gereageerd op de twee treffers van Ajax-spits Julian Rijkhoff tegen de Maastrichtenaren. Jong Ajax stond na 31 minuten spelen op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Rijkhoff, waarna de bezoekers uit Limburg besloten om uit te halen naar de Amsterdamse club.

"Julian Rijkhoff werd deze winter gehaald voor een bedrag dat gelijk is aan 2x de salarisbegroting van MVV", begint de Limburgse club op X. "Meer waard dan onze selectie, maar mooi voor het hele Nederlandse voetbal dat die vanavond onze periodekansen aan gort mag schieten", schrijven de Maastrichtenaren op sociale media. MVV had nauwelijks iets in te brengen in het eerste bedrijf op Sportcomplex De Toekomst tegen Jong Ajax, waardoor de frustratie groot is.

MVV won de afgelopen drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor de ploeg van Maurice Verberne de hoop had om de goede lijn door te trekken. Dat is ook nodig, aangezien MVV met een elfde plek op de ranglijst vooralsnog niet in de buurt komt van de plekken die recht geven op de play-offs. Een mogelijke nederlaag in Amsterdam, door twee goals van Rijkhoff, verkleint de kansen op het winnen van de periodetitel in de Eerste Divisie.

MVV Maastricht heeft in de rust van de wedstrijd besloten om het bericht van X te verwijderen.