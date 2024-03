Van Hanegem neemt het op voor Oranje-international: 'Opdonderstralen, jullie beslissen dat niet'

Willem van Hanegem neemt het op voor , die het grote geld in Saudi-Arabië boven een terugkeer naar Feyenoord verkoos. Volgens de oud-international moet Wijnaldum zich niks aantrekken van de meningen van journalisten.

Wijnaldum had afgelopen zomer bij Feyenoord kunnen tekenen, maar speelt nu bij Al-Ettifaq. Deze week was de middenvelder open en gaf hij aan dat hij veel had moeten inleveren als hij in Rotterdam had willen voetballen. Van Hanegem laat in de AD Willem & Wessel Podcast weten dat de keuze van Wijnaldum zijn goed recht is. “Ik heb helemaal geen boodschap aan journalisten. Die willen alles bestuderen. Dit mag niet, dat mag niet… Dat willen zij uitmaken.”

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem had in zijn periode als voetballer feller gereageerd. “Als ik nu zou spelen, zou ik zeggen: 'Opdonderstralen, jullie beslissen niet’.” Hij trekt vervolgens de vergelijking met spelers als Robin van Persie en Dirk Kuijt, die wél inleverden om in Rotterdam terug te keren. “Als ze het aan die spelers toen hadden gevraagd, waren zij ook geld gaan ophalen.”

Wijnaldum staat vrijdag hoogstwaarschijnlijk in de basis tegen Schotland. De middenvelder, die in het verleden zo belangrijk was voor Oranje, krijgt weer de kans om aan Ronald Koeman te laten zien wat hij waard is. Of hij ook voor het Europees Kampioenschap in Duitsland bij de selectie zit, valt nog te bezien.