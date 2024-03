Groot nieuws binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal: Twee voetbalclubs krijgen hun eigen vrouwenteam

De Graafschap en NAC Breda treden in het seizoen 2024/25 toe tot de Vrouwen Eerste Divisie. Beide clubs gaan starten met een vrouwentak. Dat is niet de enige verandering in de competitie, want vanaf komend seizoen kunnen clubs ook promoveren en degraderen. Alle clubs kunnen op deze manier deelname aan de Azerion Vrouwen Eredivisie afdwingen.

Dit seizoen spelen er dertien teams in de Vrouwen Eerste Divisie, waarvan liefst twaalf (!) belofteploegen. “Door de toetreding hebben we naast ons mannenteam nu ook een vrouwenteam dat op professioneel niveau uitkomt”, aldus directeur algemene zaken De Graafschap Michael Ogubai. “Het is een nieuwe mijlpaal voor het vrouwenvoetbal in de Achterhoek. Het past bij onze visie dat De Graafschap een club voor iedereen is en het past bij onze regio, we spreken niet voor niets over ‘Samen D’RAN’.”

Pia Rijsdijk, manager vrouwenvoetbal bij NAC Breda, is enorm trots. “We hebben ons de afgelopen maanden georiënteerd op dit thema. Daarnaast is het nodige werk verricht en hebben we de juiste vorderingen gemaakt. Met name op basis daarvan is ons plan goedgekeurd door de KNVB en mogen wij toetreden tot de Vrouwen Eerste Divisie. Daar zijn we ontzettend blij mee! Wij zijn klaar om er een daverend succes van te maken.”

Ook Go Ahead Eagles gaat meer werken aan de vrouwentak binnen de voetbalclub. De Deventernaren beginnen in tegenstelling tot De Graafschap en NAC niet meteen met een eerste elftal. Kowet wil op de lange termijn een ploeg samenstellen die ze uiteindelijk kunnen afvaardigen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. In eerste instantie begint de club met een ploeg in de leeftijdscategorie onder zestien.