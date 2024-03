Kippenvel bij voetballiefhebbers: ‘Dit is verreweg de beste voetbalcommentator van Nederland’

Voetballiefhebbers genoten zondagavond van het commentaar van Wytse van der Goot. De presentator van Ziggo Sport becommentarieerde de spectaculaire FA Cup-wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool (eindstand 4-3). Van der Goot ontvangt complimenten op sociale media.

Ziggo Sport deelt beelden van de 4-3 van Amad Diallo, die in de dying seconds voor de winnende goal tekende. Van der Goot geeft op fijne wijze commentaar, zo stelt men in de reacties onder het bericht. “Het is echt zonde dat je hem niet wekelijks in de Premier League als commentator hoort”, vindt de een.

“Hij is echt verreweg de beste commentator van Nederland”, oordeelt de ander. Van der Goot is actief als commentator van Ziggo Sport, waarop geen wedstrijden van de Premier League te zien zijn. Viaplay zendt doorgaans de duels op het hoogste niveau van Engeland uit. Van der Goot is daarnaast presentator van het programma Rondo, dat iedere maandagavond te zien is op Ziggo Sport.