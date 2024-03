Van Hanegem ziet zeer opmerkelijke rol voor Henderson: 'Hij doet het voetballen erbij'

Willem van Hanegem heeft zich zondagmiddag zitten ergeren aan het gedrag van Ajax-middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Kromme zag dat de Engelsman zich voornamelijk bezighield met de scheidsrechter.

Henderson beleeft tot op heden weinig plezier aan zijn avontuur in Amsterdam. De Engelsman kende in de kraker tegen PSV een prima debuut, maar wist in Ajax-shirt pas één keer te winnen. Dat was vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0). De Amsterdammers legden vervolgens een prima wedstrijd op de mat tegen Aston Villa, maar gaven zondagmiddag voor de zoveelste keer dit seizoen niet thuis en mochten van geluk spreken dat ze aan het thuisduel met Fortuna Sittard nog een punt overhielden.

“Het is bijna onvoorstelbaar dat zoveel mensen serieus het idee hadden dat Ajax na de winst tegen FC Utrecht en het gelijkspel tegen Aston Villa het lek wel boven had”, zegt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. “Ze spelen met minder aanvallers en dat zorgt er logischerwijs voor dat ze wat minder kansen weggeven dan eerder het geval was. Dan winnen ze van FC Utrecht, maar ook dat was natuurlijk geen galavoorstelling. Hoe graag sommige mensen dat ook wilden zien.” Van Hanegem verbaast zich over de stemming bij de analisten na het optreden van Ajax tegen Aston Villa. “Het werd allemaal meteen weer zo ontzettend overdreven. Ook door al die analisten die snakken naar een beter Ajax. Maar ze houden nu toch vooral tegen?”

“Wat ik zie, zijn elf spelers die de slechte resultaten zo zat waren, dat ze alles gegeven hebben”, vervolgt De Kromme. Volgens de voormalig Oranje-international is Ajax er vooral veel meer de beuk in gaan gooien en zeker niet ‘gaan voetballen’. “Dat kan weleens wat resultaat opleveren, maar op de lange termijn moet het natuurlijk uit het voetbal komen. Zeker bij Ajax. Dan maakt spelen met één spits het niet makkelijker.” Na afloop van het gelijkspel tegen Fortuna Sittard ging het vooral over het ‘statische’ middenveld van Ajax. “Ze spelen nu allemaal maar Henderson aan en die schuift hem het liefst ook breed of terug. Er zit geen tempo in”, aldus Van Hanegem, die Henderson zich vooral met andere zaken ziet bezighouden. “Henderson doet het voetballen erbij, hij is namelijk ook een soort nieuwe scheidsrechterbegeleider.”

Van Hanegem kan zich goed voorstellen dat scheidsrechter Edwin van der Graaf op een gegeven moment wel klaar was met Henderson. “Hij zag hem voortdurend voor zich opdoemen. ‘Ref! Ref!’, hij bleef maar praten. Ik zie bij Ajax zoveel duwende, pratende, klagende en rollende spelers. Maar je moet gewoon concluderen dat er geen vooruitgang in zit”, zijn de voor Ajax pijnlijke woorden van de oud-speler van Feyenoord. “Ja, ze stellen meer verdedigers op en geven minder weg. Maar ook Fortuna Sittard was voetballend weer niet minder dan Ajax.”