Woerts schokt Lilian Marijnissen met opmerking over schoonmoeder: 'Nee toch? Dat kán niet!'

Chris Woerts shockeert Lilian Marijnissen in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. De sportmarketeer plaatst daarin een opmerking over zijn schoonmoeder, waarop de gewezen SP-lijsttrekker haar verbazing niet onder stoelen of banken steekt.

Woerts en Marijnissen waren woensdagavond beiden te gast in de talkshow op SBS6 en praatten na afloop na met presentator Wilfred Genee. De sportmarketeer wierp zich tijdens de uitzending op als belangenbehartiger van de gewezen politica, die hij graag aan een presentatieklus op televisie zou helpen. Daartoe hield hij zelfs een pitch bij Pieter Storms, die in Marijnissen een ideale presentatrice zou zien om zijn al lang van de buis verdwenen programma Breekijzer nieuw leven in te blazen.

Genee vraagt zich af hoe het kan dat de uiterst linkse Marijnissen zich laat 'vertegenwoordigen' door de als een stuk rechtser bekendstaande Woerts, al houdt die het zelf op 'realistisch'. "Hoe kom je nou aan zo'n zaakwaarnemer als Chris, dat snap ik dan niet", begint Genee. "Die verkoopt zijn schoonmoeder nog!", vervolgt de presentator. Dat beaamt de sportmarketeer breed lachend: "Tegen de juiste prijs altijd, alles is te koop in de wereld." Marijnissen reageert: "Nee toch, dat kan toch niet?"