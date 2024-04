Ajax geeft niet op: 'Barcelona-trainer Xavi via tussenpersoon benaderd'

Ajax heeft de hoop om Xavi Hernández komende zomer als hoofdtrainer aan te stellen nog niet opgegeven, zo meldt de Spaanse krant Sport vrijdagmiddag. De 44-jarige oefenmeester is aan zijn laatste maanden bij FC Barcelona bezig en zou inmiddels 'via tussenpersonen' zijn benaderd voor de binnenkort vacante trainerspositie in de Johan Cruijff ArenA.

De huidige hoofdtrainer van de Amsterdammers, John van 't Schip, zal na de zomer in een andere rol actief blijven, waardoor de huidige nummer vijf van de Eredivisie op zoek is naar een opvolger. Begin deze maand maakte bovengenoemde krant voor het eerst melding van de interesse in Xavi, die eind januari aankondigde na tweeënhalf seizoen te gaan vertrekken bij Barcelona.

"De Nederlandse club heeft geprobeerd via tussenpersonen contact te leggen met Xavi", schrijft Sport. "De coach is echter gefocust op het restant van het seizoen", leest het daarop. Zondag wacht de Catalanen een loodzware opdracht: El Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid, in het Santiago Bernabéu. Bij een nederlaag zit het seizoen er zo goed als op voor de regerend landskampioen: Real vergroot de voorsprong in LaLiga dan tot elf punten op de club die afgelopen week op pijnlijke wijze door Paris Saint-Germain uit de Champions League werd geknikkerd.

"Xavi zou de ideale kandidaat voor Ajax kunnen zijn", vervolgt het artikel. "Hij past bij het voetbalprofiel en de spelopvatting, en is zet zich bovendien in voor jonge spelers en de jeugdopleiding", beargumenteert de krant. Overigens is niet duidelijk of Xavi direct weer aan de slag wil: "Hij had in eerste instantie het idee om een sabbatical van een jaar te gaan nemen."

