Ajax hoopt op unicum: eerste speler uit land van 124 miljoen inwoners

Marijn Beuker is blij met het samenwerkingsverband tussen Ajax en Gamba Osaka. Ruim een maand geleden sloegen de twee clubs de handen ineen voor een 'strategische samenwerking' voor drie jaar. Beuker hoopt dat het initiatief uiteindelijk leidt tot de eerste Japanse voetballer bij Ajax 1.

Ajax ziet de samenwerking als kans om het voetbalnetwerk te versterken en jonge talenten in het Japanse voetballandschap te identificeren. Voor Gamba Osaka is het met name interessant om toegang te krijgen tot de trainingsmethodologieën van Ajax voor het eigen jeugdontwikkelingsprogramma.

“Zij zijn op zoek naar de geheimen van de Ajax-visie”, legt directeur voetbal Beuker uit in gesprek met Ajax TV. “Die zullen wij met hen delen. Wij hopen op hun beurt ons scoutingsnetwerk te vergroten en onze aantrekkingskracht richting Gamba Osaka. Hopelijk zien we ooit ook een Japanse speler bij ons in het eerste elftal.”

Nooit eerder speelde een Japanner voor Ajax. Opvallend voor een land met 125 miljoen inwoners, dat Eredivisie-spelers als Shinji Ono, Ryo Miaichi, Ayase Ueda, Keisuke Honda, Mike Havenaar, Maya Yoshida, Yukinari Sugawara, Koki Ogawa, Kodai Sano, Koki Saito en Shunsuke Mito voortbracht

Toch is Ajax ook in het Aziatische land beroemd. “De samenwerking zegt iets over de aantrekkingskracht die we hebben met betrekking tot het vinden van talent over de hele wereld. Japan is een heel interessante markt, op deze manier vestigen we ons daar meer en kunnen we op zoek gaan naar spelers die ons hier kunnen helpen”, aldus Beuker.

