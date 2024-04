Ajax-supporters wachten bus op: Van 't Schip en twee spelers melden zich buiten

Ajax-supporters hebben hun frustraties over het optreden van hun favoriete club in De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) niet onder stoelen of banken gestoken. Op beelden op sociale media is te zien dat enkele tientallen supporters de spelersbus hebben opgewacht bij de Johan Cruijff ArenA. Naast trainer John van ’t Schip stapte ook aanvoerder Steven Bergwijn uit de bus. Brian Brobbey zou eveneens de moeite hebben genomen om naar buiten te gaan.

“Een grote groep Ajax-supporters heeft zojuist de spelersbus opgewacht bij terugkomst in Amsterdam na afloop van de afstraffing in Rotterdam. Bij aankomst van de selectie keerden de boze supporters massaal hun rug toe naar de selectie”, zo schrijft Voetbal Ultras op X. Op de foto die daarbij is geplaatst is te zien dat Bergwijn in gesprek is met de supporters. Wat er precies is besproken wordt niet duidelijk, maar de aanvoerder had na de wanvertoning van zijn ploeg uiteraard het een en ander uit te leggen. Bergwijn vertelde na afloop van De Klassieker voor de camera van ESPN al dat hij vindt dat de spelers de supporters ‘tekort’ hebben gedaan, zeker na hun support zaterdag op de laatste training én zondagmorgen bij het uitzwaaien van de bus.

Volgens De Telegraaf werd er door de supporters onder meer ‘schaam je kapot’ geroepen richting de selectie. “De groep schreeuwde naar de bus met daarin het eerste elftal van de Amsterdamse club. Nadat de supporters kort waren toegesproken door trainer Van ’t Schip, klonk applaus en kon de bus zijn weg vervolgens en vertrokken de meeste fans. De politie hield toezicht, maar zou niet in hebben moeten grijpen”, zo schrijft de krant. De vernedering in De Kuip komt hard aan bij Ajax. De gevallen grootmacht ging eerder dit seizoen in de eigen Johan Cruijff ArenA al met 0-4 onderuit tegen de eeuwige rivaal. Door de nederlaag in Rotterdam en de overwinning van NEC op Vitesse is Ajax de vijfde plaats kwijt aan de Nijmegenaren.

