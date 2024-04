Bergwijn komt na Klassieker tot één conclusie: ‘Pijnlijk om te zeggen, maar…’

Ajax-aanvoerder kon na afloop van de historische Klassieker niets anders dan concluderen dat Feyenoord ‘gewoon veel beter was’. De Rotterdammers boekten op eigen veld een 6-0 overwinning en bezorgden de rivaal uit de hoofdstad daarmee de grootste competitienederlaag ooit. Bergwijn zag dat zijn ploeg de doelpunten wel heel ‘kinderachtig’ weggaf.

De Oranje-international maakte drie weken geleden op bezoek bij Sparta zijn rentree nadat hij er lange tijd had uitgelegen met een hamstringblessure. Bergwijn bezorgde Ajax op Het Kasteel nog een punt, maar kwam tijdens de volgende wedstrijd in Rotterdam geen moment in het stuk voor. De ploeg van trainer John van ’t Schip werd vanaf de eerste minuut onder de voet gelopen en mocht uiteindelijk nog van geluk spreken dat het bij ‘slechts’ 6-0 bleef. “Het is pijnlijk, een pijnlijke dag voor Ajacieden denk ik”, reageerde Bergwijn na afloop voor de camera van ESPN.

Hoewel Ajax een dramatisch seizoen beleeft en afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles de volgende klap incasseerde, leefde De Klassieker tegen Feyenoord enorm bij de achterban. Dat was te zien aan de vele supporters die zaterdagmiddag op de laatste training waren afgekomen en zondagmorgen aanwezig waren om de spelersbus uit te zwaaien. “Voor de fans sowieso, die ons gisteren hebben aangemoedigd. Dat wij dan dit neerzetten is schandalig”, stelt Bergwijn, die ‘honderd procent’ de mening van Hans Kraay junior deelt dat Ajax de eigen supporters tekort heeft gedaan.

De aanvaller noemt de uitslag de ‘grootste’ teleurstelling. “Verliezen kan altijd, maar niet op deze manier. Het is sowieso een beladen wedstrijd en als je in zo’n wedstrijd zulke kinderachtige tegengoals krijgt, dat werkt natuurlijk niet mee. We helpen Feyenoord gewoon aan die goals”, zag Bergwijn. Maar zelfs als zijn teamgenoten géén balverlies hadden geleden op het middenveld of rond de eigen zestien, had doelman Gerónimo Rulli zeer waarschijnlijk meermaals moeten vissen. “Ik moet ook toegeven dat Feyenoord vandaag gewoon veel beter was. Pijnlijk om te zeggen, maar dat is gewoon hoe het is”, zo klinkt het.

