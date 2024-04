Ajax wordt vanwege schrikbarend niveau vergeleken met koploper van de vierde klasse

Harry van der Laan vindt dat Ajax op het niveau van DVC Appingedam is, de trotse koploper van de vierde klasse E, voor de dag is gekomen in De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers maakten zondagmiddag in De Klassieker een bijzonder slechte indruk op de analyticus van FC Rijnmond, waardoor hij met harde woorden aan het adres van de nummer zes van de Eredivisie komt.

In het programma Rijnmond Sport geeft Van der Laan aan genoten te hebben van het spel wat Feyenoord zondagmiddag op de mat heeft gelegd tegen de dolende Amsterdammers. Wel benadrukt de analist dat Ajax wel érg slecht voor de dag kwam in De Kuip: “Ik zou niet één speler van Ajax in het elftal bij Feyenoord willen hebben", stelt Van der Laan, oud-speler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag.

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord speelde tegen een club van het niveau Appingedam, laten we dat niet vergeten", gaat de analist verder. "Dat was de weerstand zondag, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Vooraf was Feyenoord al de favoriet, maar om het zo waar te maken. De enige smet is dat er in het laatste kwartier niet is doorgepakt en de uitslag nog groter was geweest", vindt Van der Laan, die denkt dat de uitslag nog een stuk hoger had kunnen oplopen.