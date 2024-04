Bayer Leverkusen-fans worden niet serieus genomen en massaal uitgelachen, uitgescholden en uitgefloten

De wedstrijdbeleving van de supporters van Bayer Leverkusen heeft donderdagavond gedurende de Europa League-wedstrijd tussen West Ham United en Bayer Leverkusen weinig indruk gemaakt op de Engelsen. De supporters van West Ham hebben de Duitse aanhangers van kampioen van de Bundesliga uitgejoeld wegens de sfeer in het London Stadium.

De manier waarop supporters uit het Verenigd Koninkrijk wedstrijden beleven staat haaks op de wedstrijdbeleving van fans van in dit geval Bayer Leverkusen. Donderdagavond werd dat opnieuw duidelijk in het London Stadium, de thuisbasis van West Ham United. Op het moment dat de supporters van Bayer Leverkusen, zo'n 2700 man in totaliteit, massaal begonnen te springen en te zingen, wisten de fans van West Ham United niet wat ze meemaakten.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van de Duitse topclub werden vervolgens dan ook uitgefloten, uitgescholden en uitgejoeld. Fans van West Ham United zong het publiek van de bezoekende club vervolgens ook toe: "What the fucking hell is that?", zong het London Stadium massaal richting het uitvak van Bayer Leverkusen. Het fragment zorgt voor hilariteit op sociale media.