Voetbaltickets te koop: Van Dijk versus De Roon op Anfield of Barça versus PSG

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Locatie: Anfield, Liverpool

Datum: 11 april, 20.00 uur

Tickets vanaf €250

Het duel tussen Liverpool en Atalanta belooft een zinderende confrontatie te worden in de Europa League. Beide teams beleven een wisselvallig Europees avontuur dit seizoen. Liverpool, met Virgil van Dijk en Cody Gakpo, botst in de kwartfinale van de Europa League met het Atalanta van Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Met de adembenemende atmosfeer van Anfield op de achtergrond en twee teams die vastberaden zijn om hun stempel te drukken op het Europese toneel.

Locatie: Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Datum: 16 april 2024, 21:00 uur

Tickets vanaf €324

Barcelona versus Paris Saint-Germain is een waar spektakel dat voetbalfans niet willen missen. In het prachtige Olímpic Lluís Companys-stadion zullen deze twee Europese grootmachten strijden om een plekje in de halve finales van de Champions League.

Locatie: Metropolitano Stadium, Madrid

Datum: 10 april 2024, 21:00 uur

Tickets vanaf €174

Het Metropolitano Stadium zal het toneel zijn van de strijd tussen het Atlético Madrid van Memphis Depay en Borussia Dortmund, waar Donyell Malen zich steeds meer profileert. De intense sfeer en passie van de Spaanse fans zullen deze wedstrijd tot een onvergetelijke ervaring maken. Mis het niet!

Locatie: London Stadium, Londen

Datum: 18 april 2024, 20:00 uur

Tickets vanaf €122

Conference League-kampioen West Ham United en Xabi Alonso’s Bayer Leverkusen waar Jeremie Frimpong ook in actie te zien is, zullen de strijd aangaan in het London Stadium in een boeiende wedstrijd in de Europa League. Met een mix van talent en ervaring aan beide zijden van het veld, belooft deze ontmoeting een spannende wedstrijd te worden.

Locatie: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Datum: 9 april 2024, 21:00 uur

Tickets vanaf €758

Het prestigieuze Santiago Bernabéu zal het decor zijn van een krachtmeting tussen Real Madrid en Manchester City in de Champions League. Manchester City, met Nathan Ake in de ploeg, reist af naar Madrid. Met een rijke geschiedenis in Europa en enkele van de grootste namen in het moderne voetbal, belooft deze wedstrijd een spektakel van wereldklasse te worden.