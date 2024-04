Van der Gijp schrikt van verrassing in Europa League: ‘Ik wist niet wat ik zag’

René van der Gijp heeft met grote verbazing gekeken naar het Europa League-duel tussen Liverpool en Atalanta, laat hij weten in Vandaag Inside. De Italianen wisten het heenduel in de kwartfinales van het toernooi op Anfield overtuigend te winnen (3-0).

“Ik ben pas twee keer geschrokken van een elftal”, begint Van der Gijp. “Bij Ajax - Napoli schrok ik echt van Napoli. Ik had niet gedacht dat ze zo zouden spelen." Napoli won in 2022 met 1-6 op bezoek in Amsterdam in de groepsfase van de Champions League. "Maar dat dacht ik ook bij Atalanta, want volg je het Italiaanse voetbal? Maar ze hebben dus de eerste 45 minuten, de tweede helft heb ik niet gezien, Liverpool vanaf de keeper vastgezet. Het was níét normaal!”

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer is vooral onder de indruk van de energie die Atalanta in het spel legde, maar kan zich niet voorstellen dat de ploeg van Gian Piero Gasperini altijd zo speelt. “Wat een energie je daarin moet steken, niet normaal”, gaat hij verder. “Dit is wat Liverpool normaal gesproken ook doet”, haakt Hélène Hendriks erop in. “Echt niet normaal, ik wist niet wat ik zag”, vervolgt Van der Gijp. “Ik zit wel eens te denken als ik dit dan zie: dit kan je niet drie keer in de week doen toch?” Johan Derksen is het daar mee eens. “Dit anderhalf uur volhouden, dat kan haast geen team”, voegt hij eraan toe.

“Ik had het toen ook bij Ajax - Napoli. Ik wist niet wat ik zag. Elke keer met twee, drie man sprongen ze erop. Dat deden zij ook”, complimenteert Van der Gijp Atalanta. Hendriks probeert de prestatie nog wel te relativeren door de opstelling van Liverpool aan te halen: “Als er vijf, zes andere mensen in staan dan het A-team, dan krijg je dit. De keeper zag er ook niet goed uit.” De presentatrice vond Marten de Roon een sterke wedstrijd spelen. De middenvelder gaf aan dat zijn ploeg na afloop wel een feestje ging bouwen. “Dat zou ik niet doen”, adviseert ze. “Je moet hiervan genieten, maar je hebt natuurlijk nog helemaal niets.”

René van der Gijp: 'Het was níét normaal, ik wist niet wat ik zag!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp keert zich tegen twee vaste gasten Vandaag Inside: 'Ik ben allergisch voor ze'

René van der Gijp stoort zich aan twee gasten die regelmatig te zien zijn bij Vandaag Inside.