Strijd duurt buiten het veld voort: 'FC Barcelona reageert op 'wat er is gebeurd' in Parijs'

FC Barcelona en Paris Saint-Germain moeten dit weekeinde weliswaar eerst nog aan de bak in de competitie, maar de spanning zit er richting de return in de kwartfinale van de Champions League al flink op. Niet alleen moet Ousmane Dembélé rekening houden met een heet avondje, ook de directieleden van de club uit Parijs en hun gasten zullen zeer waarschijnlijk niet al te warm worden ontvangen. FC Barcelona zint op ‘revanche’ nadat directieleden flink in de buidel hebben moeten tasten om familieleden of andere gasten mee te nemen naar de wedstrijd in Parijs.

FC Barcelona en PSG zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot elkaars rivalen in Europa. Dat begon met de transfer van Neymar. De Braziliaan vertrok in de zomer van 2017 voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro naar de Franse hoofdstad. De manier waarop de Parijse club destijds te werk ging schoot bij de Catalanen in het verkeerde keelgat. De clubs kwamen elkaar in de voorbije seizoenen regelmatig tegen binnen de lijnen. Dit seizoen staan ze opnieuw tegenover elkaar. FC Barcelona deelde woensdag een eerste tik uit door de ploeg van trainer Luis Enrique op een 2-3 nederlaag te trakteren.

Artikel gaat verder onder video

De overwinning in het Parc des Princes zal de directieleden van FC Barcelona extra goed gesmaakt hebben. Zij zijn totaal niet te spreken over de geldsommen die zij op tafel moesten leggen om familieleden of andere gasten mee te nemen naar de wedstrijd in Parijs. Dat schrijft Sport althans. “Een paar weken geleden wezen we al op het ongemak dat er bij Barça was met de prijzen die PSG stelde voor kaartjes voor de heenwedstrijd in de kwartfinale voor de gasten van de directie. De Franse club bood geen enkele vorm van faciliteiten. Sterker nog: Barça is van mening dat PSG het tegenovergestelde deed: zaken doen”, zo klinkt het.

Volgens Sport moesten president Joan Laporta en zijn collega’s per extra ticket 600 euro betalen om familieleden of medewerkers van de club mee te nemen. “Een situatie waar Barça kennis van nam en die gevolgen heeft gehad”, zo valt er te lezen. FC Barcelona heeft naar verluidt eveneens zeer hoge bedragen vastgesteld voor de tickets voor gasten van de Parijse clubleiding. Het zal de relatie tussen beide clubs er niet beter op maken. De spanning werd door PSG-trainer Enrique ook al flink opgevoerd in de aanloop naar het duel in Parijs. De Spanjaard zei in nogal overtuigende bewoordingen dat hij vindt dat hij het Barcelona-voetbal beter vertegenwoordigt dan zijn collega Xavi Hernández.

Luis Enrique: "I represent Barça's style better than Xavi, it's not a matter of opinion." pic.twitter.com/4PwiXvJLFL — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 9, 2024

