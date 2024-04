Been ziet PSV-versterking in de Eredivisie: 'Denk zeker dat die goed genoeg is'

Mario Been tipt PSV over een Eredivisiespeler die mogelijk als alternatief voor of naar Eindhoven zou kunnen worden gehaald. De oud-trainer van onder meer Feyenoord is van mening dat Sparta Rotterdam-aanvaller zeker de kwaliteiten bezit om de aanstaande landskampioen in de zomer te komen versterken.

Saito wordt dit jaar voor het tweede seizoen op rij door de Kasteelheren gehuurd van het Belgische Lommel SK. Zaterdagavond droeg de 22-jarige Japanner met een assist bij de 1-2 van Djevencio van der Kust bij aan de 2-3 zege die Sparta boekte op bezoek bij Almere City. Dat zal Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV die op de tribune zat in Almere, ongetwijfeld ook zijn opgevallen.

Been toont zich na de wedstrijd bij De Eretribune op ESPN in ieder geval lovend over Saito. "Dat is natuurlijk een handenbinder. Hij werkt ongelooflijk hard, maar ook in de individuele actie is hij natuurlijk geweldig", analyseert de gewezen trainer. "We zagen Stewart op de tribune zitten, het zou zomaar kunnen dat die ook voor hem komt", speculeert Been vervolgens. "Het rendement tot nu toe is drie goals en vier assists, dat loopt nog niet over. Hij is een hele tijd geblesseerd geweest natuurlijk", doelt de Rotterdammer op de hamstringkwetsuur die Saito van eind september tot eind januari langs de kant hield. "Ik denk dat dat wel een speler zou kunnen zijn die nog een stap gaat maken", concludeert Been echter.

PSV lijkt komende zomer in ieder geval de transfermarkt op te moeten voor een versterking op de vleugels. Yorbe Vertessen werd in de winterstop immers verkocht aan Union Berlin. Voor de Belg kwam vervolgens geen vervanger naar Eindhoven, mede doordat een deal met Excelsior over Driouech op het laatste moment in het water viel. Daarnaast lijkt Vertessens landgenoot Johan Bakayoko komende zomer ook een stap te gaan maken. Inmiddels wordt PSV dan ook gelinkt aan (opnieuw) Driouech én Osame Sahraoui (sc Heerenveen), maar wat Been betreft kan Saito dus ook op het lijstje worden gezet. "Ik kan me voorstellen dat ze naar meerdere spelers kijken die op die positie spelen, dan is Saito zeker ook een speler die ze in de gaten zullen houden. Ja, ik denk zeker wel dat die goed genoeg is voor PSV."

