Cardiff City wil 120 miljoen euro aan schadevergoeding van Nantes zien na dodelijk ongeluk Sala

Cardiff City wil graag 120 miljoen euro zien van Nantes als schadevergoeding voor de degradatie uit de Premier League in 2019. Volgens onderzoek van databureau Analytics FC was de degradatie uit de hoogste Engelse competitie deels te wijten aan de vliegtuigcrash waar Emiliano Sala om het leven kwam. De ploeg uit het zuiden van Wales wil nu graag geld zien, zo weet L'Équipe te melden.

In januari van 2019 steeg Sala in een vliegtuigje vanuit Nantes op om richting Cardiff te gaan, maar daar is de Argentijn nooit aangekomen. Sala en de piloot stortten neer bij de Kanaaleilanden. Later waren berichten op zijn telefoon te lezen naar zijn vrienden, waarin de voetballer vertelde dat hij bang was. Die noodkreet werd uiteindelijk zijn laatste teken van leven.

Artikel gaat verder onder video

De kans op lijfsbehoud voor Cardiff in de Premier League was 54,2 procent geweest, zo wees het rapport van het databureau uit. Het financiële verlies omdat de ploeg gedegradeerd is, en de daarbij opgelopen reputatieschade wordt door financieel expert Maurice Nussenbaum op 120 miljoen euro geschat. Niet alleen de Welshmen hebben een klacht ingediend, maar ook de Fransen willen graag geld zien.

De schadeclaim van Nantes is dan weer gebaseerd op morele schade, en daarom willen de groen-gelen ook geld zien. Cardiff wilde destijds graag onder de transfersom van zeventien miljoen euro uitkomen, omdat de Argentijn nooit in Wales is aangekomen. De saga rondom de overleden Sala blijft dus alsmaar doorgaan.

