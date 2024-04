Degradatie steeds dichterbij voor Vitesse na nederlaag in Gelderse derby

Vitesse heeft de Gelderse derby met NEC met 0-3 verloren. Ondanks het goede begin van de Arnhemmers lukten het ze niet om te scoren en als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het wel. In de tweede helft werd er gescoord door en twee keer door . Door deze nederlaag komt degradatie steeds dichterbij voor de ploeg van Edward Sturing.

Vitesse zit zowel sportief als financieel in zwaar weer en tegen NEC moesten er zeker punten gepakt worden om een laatste poging te doen om degradatie te ontlopen. De laatste vijf wedstrijden werden niet gewonnen en op het moment is de achterstand op nummer zestien Excelsior vijf punten. De Nijmegenaren draaien daarentegen een uitstekend seizoen, want ze strijden nog mee om de vijfde plaats en staan over twee weken in de bekerfinale. De tijden zijn wel eens anders geweest voor beide ploegen.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft was het niet te zien Vitesse op een laatste plaats staat en NEC een goed seizoen draait. De Arnhemmers klapte erop en kregen ook wel aardige kansen, maar een goede Jasper Cillessen hield de Nijmegenaren in leven deze wedstrijd. Het team van Rogier Meijer speelde inspiratieloos en was erg slordig aan de bal, waardoor de ploeg totaal niet aan voetballen kwam.

Na de rust veranderde het spel iets, maar bleven echte kansen nog wel uit. NEC kwam iets beter aan voetballen en kwam zelfs een beetje tegen de verhouding in op een 0-1 voorsprong in Arnhem. Hoedemakers kreeg de bal rond de zestienmeter en speelde zichzelf goed vrij en kon zo op het doel van Vitesse aflopen. De middenvelder aarzelde niet en schoot de bal hard en keurig binnen achter Eloy Room. Om het helemaal af te maken schoot invaller Hansen ook nog schitterend de 0-2 binnen voor de Nijmegenaren. De aanvaller kreeg de bal aan de zijkant en trok naar binnen en schoot daarna de bal vol vanaf randje zestien in de rechterkruising.

Niet heel lang na de 0-2 waren de supporters van Vitesse het zat en werd er vuurwerk op het veld gegooid. Ook gingen de supporters onderling met elkaar op de vuist. Gelukkig duurde het niet heel lang en kon er weer doorgespeeld worden. En dat was met succes voor NEC, want ook de 0-3 werd nog gemaakt door Hansen. Een inworp werd over de verdediging van de Arnhemmers gegooid en de invaller kon vrij de derde voor de Nijmegenaren binnenschieten.

Door deze nederlaag komt degradatie wel heel dichtbij voor Vitesse. Het gat met Excelsior is nog steeds vijf punten, maar er zijn nog maar vijf potjes te spelen. NEC neemt door deze overwinning (tijdelijk) de vijfde plaats over van Ajax dat om half drie tegen Feyenoord speelt.