ruilde afgelopen zomer Ajax in voor een dienstverband bij NEC. De aanvaller kwam met hoge verwachtingen naar Nijmegen, maar valt met twee doelpunten en twee assists tot dusverre nog tegen. Desondanks krijgt Hansen veelvuldig te horen dat hij in het huidige Ajax een vaste basisklant zou zijn.

Op dit moment worden de vleugels bij Ajax bezet door onder meer Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Carlos Forbs en Jaydon Banel. “Ik krijg vaak te horen dat ik in dit Ajax sowieso zou spelen. Dat zou kunnen, maar ik zit nu bij NEC. Ik heb er geen spijt van dat ik mijn contract bij Ajax niet heb verlengd”, is Hansen duidelijk tegenover De Gelderlander.

Vorig seizoen moest Hansen namen als Dusan Tadic en Mohammed Kudus voor zich dulden in de pikorde bij de Amsterdammers. “Het is achteraf makkelijk praten. Ik was een beetje emotioneel bij mijn afscheid, maar ik heb het onwijs naar mijn zin bij NEC”, gaat hij verder. De 21-jarige vleugelspeler staat al acht officiële wedstrijden droog en bivakkeert in een vormdip.

NEC neemt het zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. De Nijmegenaren wonnen in competitieverband nog nooit in Amsterdam. Wellicht komt daar dit jaar verandering in, omdat Ajax de afgelopen weken (weer) moeizaam draait. “Ik hoop dat Ajax zich snel herpakt, maar zondag nog even niet. Wij kijken nog altijd met een schuin oog naar die vijfde plaats”, zegt Hansen.