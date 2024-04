Valentijn Driessen blikt terug op rel rond Johan Derksen: 'Allemaal zwaar overdreven'

Valentijn Driessen vindt dat de reacties op de uitspraken van Johan Derksen over Habtamu de Hoop zeer overdreven waren. Dat bespreekt hij onder andere in De Wandelgangen in gesprek met Wilfred Genee.

Mogelijk moet Driessen Derksen dinsdag vervangen bij Vandaag Inside, aangezien laatstgenoemde een operatie zal ondergaan. “Het is niet de eerste keer dat ik hem vervang", stelt Driessen. "Ik heb hier ook al met een plaksnor gezeten, volgens mij twee keer. Toen was hij van de trap gevallen.” De journalist van De Telegraaf neemt vervolgens de plek van Derksen aan tafel in, om te kijken hoe dat voelt. “Jezus, wat zit jij (Genee, red.) ver weg. Intimiderend ben jij. Als ik hier zit, blijf ik jou aankijken, dat is heel anders. Dan moet je er tegenaan. En jij spaart nooit iemand: ik luister vaak naar BNR, ook daar doe je dat niet.”

De beide heren blikken ook nog even terug op de recente rel na uitspraken van Derksen over De Hoop, die door velen als racistisch werden ervaren. Driessen zou net als de ster van Vandaag Inside geen excuses hebben aangeboden. “Nee, ik vond het allemaal zwaar overdreven. Dit zijn de grappen die een 75-jarige maakt. Hij komt uit een andere maatschappij, een ander tijdperk. Dan hoef je je niet te veranderen, ook omdat er geen kwade bedoelingen bijzitten.”

Genee benadrukt wel dat Derksen een voordbeeldfunctie heeft, waardoor hij op zijn woorden moet letten. Als Driessen inderdaad dinsdag de plek van De Snor overneemt, zal hij hetzelfde moeten doen. “Ik ga geen gekke dingen roepen. Of jij moet het me ontlokken.”

