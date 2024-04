Wilfred Genee kondigt afwezigheid van Johan Derksen bij Vandaag Inside aan

Johan Derksen is dinsdagavond afwezig bij het programma Vandaag Inside, zo heeft Wilfred Genee maandagavond bekendgemaakt in het programma Veronica Offside. Volgens de presentator zal het boegbeeld van Vandaag Inside dinsdag een behandeling voor zijn liesbreuk ondergaan.

"Als je morgen nog zin hebt Wim (Kieft, red.), dan ben je welkom", zegt Genee in het programma Veronica Offside tegen de analist. Het heeft te maken met de afwezigheid van Derksen dinsdagavond in het programma Vandaag Inside: "Johan is er morgen niet, dus dan zou het kunnen. Hij heeft een liesbreuk. Er komt dan steeds een darm uitkruipen, waardoor de onderbuik te veel opspeelt bij hem. Als die onderbuik te veel opspeelt, dan zit het klem. Dan doet het pijn, dus dat wordt nu teruggezet."

Vorige week woensdag werd Derksen al opgenomen op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis in Assen wegens zijn liesbreuk. Dinsdag zal De Snor daarvoor een behandeling ondergaan, zo heeft Genee bekendgemaakt. Woensdag was Derksen, ondanks dat hij tot 18.00 uur op de Eerste Hulp zat, nog wel te gast in de uitzending van Vandaag Inside. Dinsdagavond zal de oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem zijn optreden in de talkshow laten schieten.

