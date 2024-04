ESPN komt met snelle update over gezondheidssituatie van bewusteloze AZ-keepster Femke Liefting

is volgens de eerste berichtgeving van ESPN bij kennis. De keepster van AZ kwam zaterdagmiddag hard in botsing met Ajax-speelster Chasity Grant, waarna ze vervolgens stil op het veld bleef liggen. Het belangrijkste nieuws is dat Liefting bij kennis is afgevoerd door een ambulance.

De negentienjarige doelverdedigster van AZ is inmiddels dus in het ziekenhuis. "Ze had haar ogen open in de ambulance en ze is zojuist vertrokken naar het AMC in Amsterdam", zo weet Sanne van Dongen te melden. "Het is nog afwachten hoe het gaat aflopen, maar de eerste berichten zijn positief", gaat de verslaggeefster van ESPN verder.

Liefting kwam ver uit haar doel om een lange bal te onderscheppen, waarna het vervolgens misging. De doelverdedigster raakte Grant met volle snelheid en bleef daarna stil op het gras liggen. Hulpverleners waren er snel bij om de keepster te behandelen. Speelsters van beide ploegen schermden de hulpverleners af met witte doeken, terwijl er een ambulance het veld op kwam. Er is tevens een traumahelikopter ingeschakeld.