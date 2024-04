Evert ten Napel over interview met 'neukertje van de chef': 'Treurig en triest'

Evert ten Napel heeft gereageerd op het interview dat Griselda Visser onlangs bij het Algemeen Dagblad deed. De oud-commentator herkent weinig van de cultuur die door Visser werd omschreven. Ten Napel vindt bovendien dat zijn oud-collega eerder aan de bel had moeten trekken.

Tijdens het radioprogramma De Perstribune begint Ten Napel zelf over de dame die de bijnaam 'neukertje van de chef' kreeg. "Een paar weken geleden las ik een interview met Griselda Visser. Een gewaardeerde collega. Dan denk ik: gut, moeten daar weer twee pagina’s in het Algemeen Dagblad aan gewijd worden? Iets wat vijftien jaar geleden is gebeurd. Dat vind ik dan treurig en triest."

De onlangs 80 geworden Ten Napel werd gevraagd of hij de kritiek herkende die in het interview naar voren kwam. “De meeste dingen niet, nee. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen, wij commentatoren waren altijd op pad. We kwamen op maandag voor de redactievergadering en we dienden onze declaratie in, daarna gingen we naar trainingen of wedstrijden. Ik weet allemaal niet wat er daar (op kantoor, red.) gebeurt." De oud-commentator baalt wel van de situaties waarin vroegere collega's van hem terecht kwamen. "Ik word er ook een beetje verdrietig van wat er rondom mijn ‘clubje’ NOS Studio Sport is gebeurd. Vooral rondom de hoofdredactie en Tom Egbers, die zijn eigenlijk afgeserveerd."

De vader van journaliste Carrie ten Napel heeft ook nog een tip voor Visser of mensen in een vergelijkbare situatie. "Dan denk ik: jongens, kom op, had dat destijds direct aan de orde gesteld. Ik vind: als iemand vindt dat die onterecht behandeld wordt, dan moet je direct naar diegene gaan die daarvoor verantwoordelijk is, geef hem desnoods een klap voor zijn kop. Dan moet het over zijn. Als je na vijftien jaar nog steeds met verhalen komt, dan denk ik: kom op hé." Ten Napel voegt hieraan toe dat de tijdsgeest veranderd is, maar ook weer niet zo extreem als mensen willen doen geloven. "Ik denk dat je een heleboel dingen wel kunt zeggen. Maar je moet wel netjes en correct blijven. Tegenwoordig is het allemaal zo raar en beladen."

