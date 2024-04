Fans van Ajax komen na rampjaar met veelzeggend gebaar voor seizoen 2024/25

Ondanks de sportieve en bestuurlijke chaos bij Ajax, blijft de interesse in een seizoenkaart voor 2024/25 behoorlijk in Amsterdam. Een woordvoerster van de gevallen grootmacht meldt tegenover Vandaag Inside dat het aantal fans dat hun seizoenkaart al heeft verlengd, ongeveer gelijk is aan eerdere jaren.

Supporters van de Amsterdammers kunnen hun seizoenkaart verlengen tot en met 31 mei. Ná die datum wordt duidelijk hoeveel nieuwe fans in aanmerking komen voor een seizoenkaart. Volgens Ajax staan zo’n veertigduizend mensen op de wachtlijst. De Johan Cruijff ArenA biedt plaatst voor circa 55.000 bezoekers.

Ajax bezet momenteel de zesde plaats in de Eredivisie en moet mogelijk aan het einde van het seizoen via de play-offs Europa zien te bereiken. Naast de sportieve malaise is het ook op bestuurlijk vlak ontzettend onrustig in Amsterdam. Vorige week werd kersvers algemeen directeur Alex Kroes op non-actief gezet wegens vermeende handel met voorkennis.

Deze crisis lijkt niets te doen met de fans van Ajax, zo blijkt uit de informatie van Vandaag Inside. Het aantal seizoenkaartverlengers is gelijk aan andere jaren.

