Feyenoord komt met ‘concreet voorstel’: ‘Mogelijke deal verkeert in ‘serieus stadium’

Een mogelijke deal tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur over bevindt zich volgens 1908.nl in een ‘serieus stadium’. Het doorgaans goed ingelichte Feyenoord-medium weet maandag te melden dat de Rotterdammers zich concreet hebben gemeld bij de multi-inzetbare aanvaller van de Engelse grootmacht.

Het is geen geheim dat de kersvers bekerwinnaar geïnteresseerd is in de diensten van Gil. In januari van dit jaar verschenen de eerste geruchten rondom Feyenoord en de Spanjaard, maar destijds werd gemeld dat de komst niet eenvoudig was. 1908.nl brengt maandag echter dat Feyenoord ‘er veel aan doet’ om aanvaller Gil volgend seizoen aan de selectie toe te voegen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord deed in eerste instantie een bod van zo’n tien miljoen euro. “Het bedrag is in de nieuwe pogingen richting Tottenham iets gestegen. Een mogelijke deal verkeert inmiddels zelfs in een ‘serieus stadium’, maar er is nog geen witte rook”, zo klinkt het. Het ziet er naar uit dat Gil eerst zélf nog overtuigd moet worden van een overstap naar Rotterdam.

De Spanjaard wordt bij Feyenoord gezien als ‘een versterking aan de bovenkant’. “Het betreft een mogelijke deal van de lange adem kan worden. De haalbaarheid ligt nog altijd op laag tot gemiddeld, maar volgens ingewijden is de kans op slagen 'zeker niet onmogelijk'". Feyenoord hoopt een mogelijke deal voor het begin van het nieuwe seizoen te bewerkstelligen”, valt er te lezen op 1908.nl.

Mocht Gil naar Rotterdam komen, is de kans klein dat Yankuba Minteh volgend jaar in het Feyenoord-shirt speelt. De Gambiaan ziet een langer verblijf in De Kuip in ieder geval wel zitten.

