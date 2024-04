Driessen wil in Vandaag Inside 'iets verontrustends' vertellen over Noa Vahle en Hélène Hendriks

Het Nederlands elftal staat mogelijk binnenkort Noa Vahle en Hélène Hendriks niet meer te woord. Dat hoorde Valentijn Driessen onlangs. Vahle zou te kritische vragen hebben gesteld aan Georginio Wijnaldum.

Tijdens Vandaag Inside ziet Valentijn Driessen op een gegeven moment zijn kans schoon om het nieuws te brengen. “Ik wil iets verontrustends vertellen. Ik was bij het Nederlands elftal, daar zag ik een geweldig interview van Noa Vahle met Georginio Wijnaldum. Nu dreigt ze daar gestraft voor te worden. Het Nederlands elftal speelt met het idee om Noa en Hélène te boycotten." Volgens Chris Woerts zou Vahle te kritisch zijn geweest tijdens het interview met Wijnaldum, waarin ze vragen stelde over de misstanden in Saudi-Arabië.

Driessen was juist lovend over haar optreden. "Dat was een geweldig interview. Ik heb naast de interviews van Jeroen Stekelenburg en Pascal Kamperman gestaan. Die kwamen daar gewoon niet aan. Zij stelt exact de vragen die je moet stellen. Stekelenburg die hing ertussen, zoals wel vaker. En Kamperman bracht het helemaal niet ter sprake. Die praatte over de vorm van Wijnaldum in Saudi-Arabië. Totaal irrelevant. Het is echt van de zotte."

Johan Derksen zal door dit nieuws niet slechter slapen. "Laten we rustig blijven en concluderen dat dat goed nieuws is. Er is niets vervelender dan die voetballers wat vragen, met hun mediatraining. Er is niet één voetballer die nog iets origineels te vertellen heeft. Laat ze de pleuris krijgen." Naar verluidt krijgt Talpa ook de rechten niet voor de uitzwaaiwedstrijd van het EK, komende zomer. Volgens Van der Gijp zouden Hendriks en Vahle daar de schuld van krijgen. “Twee topmeiden. Die zouden dan te negatief zijn.” Vervolgens, met een glimlach: “Hebben ze wel een punt."

