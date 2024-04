Jan Boskamp overhandigt bij Veronica Offside meteen een brief aan Wilfred Genee

Een komisch moment aan het begin van de uitzending van Veronica Offside. Jan Boskamp overhandigde meteen een brief aan presentator Wilfred Genee met de onderwerpen die wel en niet besproken mochten worden.

Het was uiteraard een grap, waarmee werd verwezen naar de veelbesproken uitzending van vorige week. Toen was Clarence Seedorf niet blij met vragen die hij kreeg van Genee. De presentator vond het logisch om te beginnen over de turbulente interlandcarrière van Seedorf en diens verhouding met bijvoorbeeld voormalig bondscoach Marco van Basten, onderwerpen waar de oud-middenvelder het niet over wilde hebben. Dat had Seedorf van tevoren ook afgesproken met de redactie.

“Voordat we beginnen, wil ik even een envelopje geven aan je. Dit is wat je allemaal kunt vragen en niet kunt vragen”, zei Boskamp. Genee las het lijstje voor: “Geen vragen over zwart geld, niets lulligs over Feyenoord, niet beginnen over het muntje op m’n kop (Boskamp kreeg in 1970 een muntje op zijn hoofd tijdens een uitwedstrijd tegen Estudiantes de La Plata om de wereldbeker, red.), geen grappen over m’n gewicht en niet beginnen over Midtjylland (de clubnaam die Boskamp ooit uitsprak als ‘Mietjesland’).

“Dat je er niet over begint te zeiken”, grapte Boskamp, die vorige week opkeek van het verloop van de uitzending. “Wim (Kieft) zei niets, Wesley (Sneijder) ook niet. Hoe het kwam? Geen idee, jij bent toch de baas van het zooitje?”

