Kijkers Vandaag Inside woest: Tim Hofman doet ‘trieste poging’ om programma te cancelen

Journalist Tim Hofman heeft op bijzondere wijze gereageerd op de uitspraken die Johan Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside deed over Kamerlid Habatmu de Hoop. De maker van onder meer het televisieprogramma BOOS van BNNVARA heeft op Instagram de gezichten achter de sponsoren van Vandaag Inside geopenbaard.

In de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond sprak Derksen dinsdagavond zijn ongenoegen uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich in een interview met Merel Ek juist wel blij met het nieuws.

“Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

Na de uitspraken barstte er een storm van kritiek los gericht aan de analist en oud-voetballer. Hofman gaat echter een stapje verder: de journalist heeft op Instagram de gezichten achter de sponsoren van Vandaag Inside geopenbaard. “Gisteravond deed Johan Derksen in de uitzending van Vandaag Inside een racistische uitspraak over tweede kamerlid Habtamu de Hoop. Het is niet de eerste keer dat Derksen prime-time op nationale televisie de ruimte krijgt om zich racistisch, seksistisch en homofoob uit te laten. Dit zijn de sponsoren/bedrijven die dit mogelijk maken”, schrijft Hofman op Instagram.

Vervolgens openbaart Hofman de gezichten van Vic Walia (BetCity), Carl Nolet junior, Carl Nolet senior, Bob Nolet (Nolet Distillery), Martijn Verschoof (Blue Industry), Tijmen Venhorst en Steven Venhorst (McDaddy). Zij zijn allen als sponsor verbonden aan Vandaag Inside.

De actie van Hofman om de gezichten van de sponsoren te openbaren, wordt niet door iedereen op prijs gesteld. In de commentsectie regent het negatieve reacties. “De man die kleding verkoopt aan Wilfred verantwoordelijk houden voor Johan Derksen, hoe vind je zelf dat het gaat?”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Voorgenoemde reactie werd op het moment van schrijven al 485 keer geliked. Andere reacties zijn: “Wat een trieste poging om cancel culture aan te wakkeren. Echt bizar dat de publieke omroep dit doet” (91 likes), “Wat waanzinnig laag weer van jullie” (384 likes) en “Snap niet dat we nu de sponsors van deze man moeten aanvallen” (531 likes).

