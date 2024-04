Marco van Basten walgt van Clarence Seedorf: ‘Ik zou niet met zo’n gozer willen werken’

Marco van Basten vindt het niet vreemd dat Clarence Seedorf al enige tijd zonder club zit. Laatstgenoemde klaagde vorige week in Veronica Offside over het gebrek aan trainersklussen dat hem de laatste jaren is aangeboden.

Seedorf constateerde vorige week in Veronica Offside dat trainers van kleur wat hem betreft te weinig aan de bak komen. “We hebben Patrick Vieira, Thierry Henry, Sol Campbell: ik kan nog wel wat namen noemen. Die hebben geen kansen gekregen. Ik heb nog een paar kansjes gekregen, zij niet. Dan moet je kijken wat discriminatie is. Als je bij een bedrijf mensen zoekt, zoeken ze mensen die op hen lijken. Zo krijg je geen diversiteit. Ik wil niet alles discriminatie noemen, maar het is wel wereldwijd aan de hand”, zei de momenteel clubloze trainer.

Artikel gaat verder onder video

Ruud Gullit heeft de uitzending waarin Seedorf zijn beklag deed ook gezien, zegt de analist maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Seedorf heeft gesolliciteerd bij Ajax, maar daar geen antwoord op gekregen”, leidt Gullit zijn verhaal in, om vervolgens verontwaardigd duidelijk te maken dat hij vindt dat Seedorf te weinig erkenning krijgt in Nederland. “Wat ik vervelend vind… Als spelers als Seedorf in het buitenland komen, gaan de deuren overal open. Laatst zie ik Seedorf op tv en dan denk ik: deze man heeft vier keer de Champions League gewonnen. Dan denk ik: deze man moet toch overal binnen kunnen komen? Ik snap het niet, ik begrijp het niet.”

Van Basten kan zich echter totaal niet vinden in de verontwaardiging van Gullit over het uitblijven van trainersklussen voor Seedorf, die voor het laatst actief was in 2019 als bondscoach van Kameroen. “Seedorf hebben we op veel manieren op televisie gezien. Ik vind het gewoon een hele eigenwijze gozer. Dat is iets waar je een keuze in kunt maken: ik zou als werkgever niet met zo’n eigenwijze gozer willen werken. Hij is op een niet leuke manier eigenwijs. Dat vind ik.”

“Ik vind hem eigenwijs in de goede zin. Ik was ook eigenwijs”, repliceert Gullit, die zich vervolgens getergd richt tot Van Basten: “Jij hebt overhoopgelegen met Mark van Bommel, maar die is nu toch ook een goede trainer? Die krijgt nu toch ook een kans? En nu lijkt dat hij het kan. Ik kijk ook naar status. Als Kluivert en Seedorf bij Ajax zitten en hij gaan bellen in Europa, dan gaan er deuren open. Dat vinden mensen prachtig. Dat is toch ook belangrijk?”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee vreest voor vertrek van Johan Derksen: 'Ik denk dat ze hem eruit gooien'

Wilfred Genee houdt er rekening mee dat het einde verhaal is voor Johan Derksen bij Vandaag Inside.