Opstellingen Gelderse derby bekend: Moussa zoals verwacht afwezig bij Vitesse

De opstellingen voor de Gelderse derby zijn bekend. Bij Vitesse ontbreekt Anis Hadj Moussa zoals verwacht. Bij NEC zijn ook de nodige wijzigingen te noteren.

Bij Vitesse zijn er vergeleken met het gelijkspel tegen Almere City (1-1) van afgelopen zaterdag, zijn er drie wijzigingen te melden. Melle Meulensteen staat weer in de basis; Amine Boutrah neemt plek op de bank. Mexx Meerdink en Hadj Moussa zijn er niet bij, laatstgenoemde is ziek en bovendien is trainer Edward Sturing niet tevreden met de defensieve arbeid die hij verricht. Thomas Buitink en Gyan de Regt komen voor hen in het elftal.

Bij de Nijmeegse formatie maakt op linksbuiten Sontje Hansen plaats voor Lars Olden Larsen, terwijl Lasse Schøne ontbreekt tegen Vitesse. De middenvelder is geblesseerd geraakt. Tjaronn Chery komt in de ploeg voor hem. De nummer 9 zorgt ervoor dat Kodai Sano weer een meer defensieve rol op zich zal nemen. In de verdediging maken Calvin Verdonk en Bart van Rooij plaats, op hun posities spelen Youri Baas en Brayann Pereira.

Opstelling Vitesse: Room; Arcus, Isimat-Mirin, Hendriks, Pinto; Aaronson, Tielemans, Meulensteen; De Regt, Buitink, Kozlowski.

Opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Sandler, Nuytinck, Baas; Hoedemakers, Sano; González, Chery, Larsen; Ogawa.