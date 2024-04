Bizarre strafschop Ante Budimir gaat viraal: 'Slechtste penalty aller tijden'

De penalty van in de wedstrijd tegen Valencia CF gaat de wereld over. De speler van CA Osasuna kreeg op maandagavond de uitgelezen kans om zijn ploeg op gelijke hoogste met Valencia te schieten in de wedstrijd, en dat in de 98ste minuut zelfs. De penalty werd echter helemaal verkeerd genomen, waardoor Osasuna alsnog met lege handen kwam te staan.

Eigenlijk had Valencia helemaal niet zoveel te vertellen in de wedstrijd tegen Osasuna, maar Domingos André Ribeiro Almeida, beter bekend als André Almeida, schoot in de achttiende minuut de bal tegen de touwen: 0-1. Gedurende de hele wedstrijd was Osasuna de bovenliggende partij, maar kwam het niet tot scoren.

Vervolgens ging Budimir in de 93ste minuut naar het gras. De scheidsrechter zag de spits vallen, maar kon nergens een overtreding in de aanval bespeuren. De VAR dacht daar anders over, en dus werd scheidsrechter José Luis Munuera Montero naar het scherm geroepen. De overtreding van Valencia-verdediger Hugo Guillamón was duidelijk. Budimir kreeg een penalty en besloot zelf ook om achter de bal te gaan staan tijdens het buitenkansje vanaf elf meter.

De Kroaat wachtte tijdens het nemen van de penalty even, maar hij haperde te lang en kreeg de bal nauwelijks van de penaltystip af. Al met al een hele vreemde penalty. De commentator geloofde zijn ogen ook niet en zei: ‘dit is de slechtste penalty die ik heb gezien dit seizoen’. Bekijk de hilarische penalty hieronder.

Worst penalty I have ever seen probably pic.twitter.com/8cpm1qFrOA — 🫵🏽 (@idoxvi) April 15, 2024

