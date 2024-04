Plaaggeest van Nederlands elftal in 1974 op 78-jarige leeftijd overleden

Bernd Hölzenbein, die in 1974 dé penalty versierde tegen Nederland, is overleden. Op 78-jarige leeftijd is de Duitser naar de eeuwige jachtvelden gegaan. De oud-voetballer was al een tijdje ziek. De club, waar hij het langst werkzaam was, Eintracht Frankfurt, heeft het nieuws naar buiten gebracht. De 40-voudig internationaal werd ook wel gezien als de ‘uitvinder van de schwalbe’.

Hölzenbein speelde in totaal 420 wedstrijden voor de club uit Frankfurt. Toch is dat niet waar wij, Nederlanders, hem van kennen. In de WK-finale van 1974 versierde Hölzenbein een penalty met een rasechte schwalbe. Althans, in de ogen van de Nederlanders. In het Olympisch Stadion van München stond Oranje al 1-0 voor door een doelpunt van Johan Neeskens, maar mede door de schwalbe kwam daar verandering in.

Later vertelde Hölzenbein dat de penalty hem overal achtervolgde. “Waar ik ook kwam, het is altijd het eerste wat naar boven komt. Als deze penalty het enige is waarvan men zich mij herinnert, dan is dat jammer”, zei de legende ooit. Eerder dit jaar overleed Franz Beckenbauer al. Ook hij werd, net als Hölzenbein, wereldkampioen tegen Nederland.

