Rogier Meijer meldt één grote afwezige bij N.E.C.: 'Hij heeft er niet zoveel zin in'

N.E.C.-trainer Rogier Meijer meldt op de persconferentie in Zeist dat aanvaller zondag niet aanwezig zal zijn als de club het in de bekerfinale opneemt tegen Feyenoord. De spits tekende afgelopen zomer een contract bij de Nijmegenaren, maar kwam sinds hij eind oktober in elkaar zakte tijdens de uitwedstrijd bij AZ niet meer in actie.

Meijer wordt vrijdagmiddag gevraagd naar de spelers in zijn selectie die voorafgaand aan de eindstrijd al eerder een prijs wisten te winnen. "Ik denk dat Bas Dost uiteindelijk de speler is die bij jullie onder contract staat die het meest gewonnen heeft: de Duitse beker, de Portugese beker, een kampioenschap geloof ik (Dost won er twee met Club Brugge, red.). Heeft hij nog ergens een rol, kan hij bijvoorbeeld aanwezig zijn?", wil een journalist weten van de oefenmeester van de Nijmegenaren.

Artikel gaat verder onder video

Daarop moet Meijer ontkennend antwoorden: "Bas is niet bij de wedstrijd aanwezig. Dat hebben we wel gevraagd, maar daar heeft hij op dit moment niet zoveel zin in, zal ik maar zeggen. Dat mensen dan gaan vragen hoe het gaat zou heel goed een onderdeel van zijn keuze willen zijn." Toch zal de achttienvoudig international nog wel contact hebben met de groep waarmee hij maandenlang een kleedkamer deelde, vertelt Meijer: "We gaan uiteraard wel iets doen met Bas richting de groep, daar heeft hij nog wel een onderdeel in." Meijer beaamt dat het 'winst' is dat Dost inmiddels staat waar hij staat: "Ja, tuurlijk. Het gaat goed met hem, naar omstandigheden. We hebben altijd nog contact rondom wedstrijden, en ik denk dat een aantal spelers ook contact met hem heeft. Maar: hij heeft niet de behoefte om op de voorgrond te komen. Dat is denk ik ook een beetje hoe Bas is, qua persoon. Maar hij steunt en motiveert ons altijd op de achtergrond, en voor zondag zal hij dat ook doen."

Prijzenkast

Daarnaast zijn er meer spelers in zijn selectie die al het nodige eremetaal bij elkaar hebben gespeeld, stipt de N.E.C-trainer aan. "Tjaronn Chery heeft volgens mij een beker gewonnen (met FC Groningen in 2015, red.). En Lasse Schöne", begint Meijer. De Deense routinier is inderdaad regelmatig in de prijzen gevallen: met Ajax werd hij bijvoorbeeld drie keer landskampioen en won hij eenmaal de KNVB Beker (in 2019). "En volgens mij heeft Jasper Cillessen ook weleens om een prijsje mee mogen spelen", zegt Meijer met gevoel voor understatement over zijn eerste keeper, die drie Nederlandse titels met Ajax én twee Spaanse met FC Barcelona op zijn erelijst heeft staan, naast tweemaal de Copa del Rey, in 2017 en 2018. Natuurlijk was zijn aandeel in het winnen van LaLiga als reservekeeper wel beperkt, maar bij beide keren dat Barça het Spaanse bekertoernooi winnend afsloot mocht Cillessen alle wedstrijden keepen. "We hebben dus wel een aantal jongens die weten wat het is om finales en belangrijke wedstrijden te spelen", concludeert Meijer dan ook.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NEC komt kort voor de bekerfinale met heugelijk nieuws

'Nu we duidelijkheid hebben geeft dat extra brandstof om van een heel mooi seizoen een historisch seizoen te maken', klinkt het bij NEC.