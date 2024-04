Schokkend verhaal: zwangere vrouw maakt nachtmerrie door en ontwijkt ternauwernood fysieke aanval in De Kuip

Journaliste Tara Lewis is zondagmiddag bijna fysiek aangevallen tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Lewis, zeven maanden zwanger, schrijft in een opiniestuk voor BNNVARA dat haar vader gedurende de wedstrijd op nare wijze getreiterd werd, wat uiteindelijk uitliep tot scheldpartijen. Lewis werd bijna fysiek aangevallen, maar dat werd ternauwernood voorkomen: "Ik zal deze middag herinneren om een van de treurigste momenten die ik ooit in de Kuip heb meegemaakt."

In een opiniestuk voor BNNVARA blikt Lewis terug op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Voor veel van haar supporters werd het een dag om nooit te vergeten. Voor haarzelf ook, maar dan in negatieve zin. Ze merkte het direct aan het begin van de wedstrijd, zo schrijft ze daags na De Klassieker: "En toen vandaag. Soms, zeker met snuivers, zie je het aan mensen meteen als ze op ramkoers zijn. Vanaf de aftrap schreeuwde de buurman verschillende variaties van ‘kankerneuzen’ naar het veld. Hij probeerde mijn met zijn gezondheid kwakkelende vader uit zijn stoel te sleuren omdat hij nog niet uitbundig genoeg gejuicht had", schrijft Lewis, die aangeeft dat dit de gehele wedstrijd bleef doorgaan: "Zelfs de harde kern in het vak voor ons namen notie van zijn geblèr en grapten gebarend dat ie misschien te veel had gesnoven."

De situatie loopt uit de hand

Lewis was het na tachtig minuten spelen zat: "Ze bleven opstaan en ons vak uitschelden en toen mijn vader vroeg of ze wilden gaan zitten, gingen ze recht voor hem staan. Ik stond op, zei dat ze moesten gaan zitten en toen dit niet gebeurde, duwde ik de grootste richting zijn stoel", schrijft de journaliste. Ze denkt dat dit, het op fysieke wijze reageren van Lewis zelf op de Feyenoord-supporter, het moment was waar de Feyenoord-supporter gedurende de gehele Klassieker op heeft gewacht: "Hij vloog als door een wesp gestoken op me af, probeerde uit te halen, maar werd meteen door vijf man tegengehouden."

Supporters van Feyenoord maakten de ziedende Feyenoord-supporter duidelijk dat Lewis zwanger was, waarmee een fysieke aanval werd voorkomen. In haar opiniestuk voor BNNVARA schrijft Lewis dat er uiteindelijk een beveiliger aan te pas moet komen om de situatie onder de controle te krijgen. Het treiteren bleef echter doorgaan: "De rest van de wedstrijd siste hij ‘kankerneuzen’ onze kant op."

Lewis benadrukt in haar opiniestuk dat dit incident niet op zichzelf staat, maar dat ze weet dat meerdere mensen door agressie op de tribunes niet meer naar een voetbalstadion willen gaan. De journaliste pleit ervoor dat de goedwillende mensen van zich laten horen: "Er zijn veel redenen om van Feyenoord te houden, maar ik ben de aanhoudende agressiviteit zo ongelofelijk zat. Er was één idioot die een aansteker gooide en daarom kijken we nu al een jaar lang tegen netten aan. Het is verdorie tijd dat de zwijgende meerderheid van zich laat horen", besluit ze.

