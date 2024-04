Sparta maakt na knotsgekke slotfase einde aan opmerkelijke reeks Almere City

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond na een knotsgekke slotfase drie punten gepakt in het uitduel bij Almere City. De Rotterdammers maken daarmee een einde aan een opmerkelijke reeks: de promovendus uit Flevoland speelde de zes voorgaande duels immers allemaal gelijk.

Door de overwinning heeft Sparta de negende plaats, die mogelijk recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal weer wat steviger in handen en houd zo de druk op nummers zeven (Go Ahead Eagles) en acht (FC Utrecht). Almere weet dat het niet meer rechtstreeks kan degraderen en bovendien dat de marge van negen punten met nummer zestien RKC Waalwijk met nog vier wedstrijden te gaan normaal gesproken voldoende moet zijn.

Artikel gaat verder onder video

De openingsfase in de laatste reguliere zaterdagavondwedstrijd van dit seizoen was absoluut voor Almere, dat in de vijfde minuut al op een 1-0 voorsprong kwam via Yoann Cathline. De buitenspeler verraste Nick Olij in de korte hoek. De Sparta-doelman ging daarbij zeker niet vrijuit. Diezelfde Cathline dreigde even later opnieuw te gaan scoren, maar had dit keer geen succes. De Rotterdammers hadden het lastig in deze fase, maar kwamen gedurende de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd. Na een halfuur stonden de bezoekers via treffers van Tobias Lauritsen en Djevencio van der Kust, zijn eerste in de Eredivisie, op een 1-2 voorsprong. Sparta bekroonde zo een goede fase waarin het ook nog enkele kansen onbenut liet.

De tweede helft kwam traag op gang, Sparta beperkte zich aanvankelijk tot verdedigen, terwijl bij Almere City het vernuft ontbrak. Invaller Rajiv van La Parra leek wel een grote kans te krijgen, maar kreeg de bal niet onder controle. Het was tekenend dat zo’n situatie na een ruim 25 minuten in de tweede helft het enige vermeldingswaardige was. In het slotkwartier kreeg Robinet van dichtbij de kans op de gelijkmaker. De topscorer van Almere kopte van dichtbij over. Vlak voor tijd scoorde de Fransman alsnog. Genoeg voor een zevende gelijkspel op rij - en dus een punt - was het niet, want het antwoord van Sparta kwam snel. Verschueren maakte fraai de 2-3, die uiteindelijk de eindstand zou betekenen.

Sparta mag nog volop hopen op een verlenging van het seizoen. Almere City FC lijkt uitgespeeld. De promovendus zal voor het seizoen blind getekend hebben om vier wedstrijden voor het einde al veilig te zijn. En daar mag de ploeg van Alex Pastoor best trots op zijn.

