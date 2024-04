Vitesse beleeft zeer pijnlijke avond: Sparta legt Arnhemmers eenvoudig over de knie

Vitesse heeft dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Sparta verloren. In een wedstrijd waarin het heer en meester was, bleef Sparta genadig voor de geplaagde degradatie kandidaat: 1-4. Voor Sparte schreven Koki Saito en Pelle Clement beiden een assist en een doelpunt bij. Voor Vitesse wordt rechtstreekse handhaving met de wedstrijd een lastiger verhaal.

Bij Vitesse ontbrak Mexx Meerdink nog steeds wegens een blessure. Trainer Edward Sturing had wel weer de beschikking over Kacper Kozlowski en Mica Pinto, die terugkeerden van blessures. Beide spelers begonnen meteen in de basis. Bij Sparta ontbrak Joshua Kitolano wegens een kwetsuur.

Vitesse was er op gebrand een resultaat te halen, maar na zeven minuten stond het al op achterstand. Carlens Arcus kon een voorzet van de zijkant maar half wegwerken, waardoor Shunsuke Mito de bal aan kon nemen en vanaf tien meter in het dak van het doel kon schieten: 0-1. Kort daarna werd de opgave voor Vitesse nog moeilijker, toen Sparta na een lange aanval scoorde. Uiteindelijk was het Pelle Clement die op aangeven van Koki Saito twee verdedigers passeerde en de bal rustig in de linkerhoek plaatste: 0-2.

Vlak voor rust leek het helemaal beslist, toen Sparte via Saito het derde doelpunt maakte. De Japanse aanvaller kreeg de bal van Djevencio van der Kust, dribbelde het strafschopgebied in en schoot laag in de hoek via de handen van Eloy Room raak: 0-3. Dat was echter niet de ruststand, want Vitesse deed in blessuretijd nog iets terug. Na enkele vruchteloze corners was het dezer keer wel raak. Kacper Kozlowski kopte de bal hard tegen de touwen, waardoor Vitesse toch nog met enige hoop de kleedkamer in ging: 1-3.

Na rust drong Vitesse aanvankelijk aan, maar Sparta wist de marge van drie in de 58e minuut te herstellen. Clement nam een vrije trap vanaf de zijkant en op zes meter van het doel kopte Mike Eerdhuijzen hard en onberispelijk raak: 1-4. Daarmee was het gespeeld en speelden Vitesse en Sparta de wedstrijd plichtmatig uit. Beide teams kregen wat kansjes, maar wisten niet meer te scoren. Zo komt het degradatiespook steeds beter in zicht voor Vitesse en nestelt Sparta zich, in ieder geval tijdelijk, op een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

