Verbazing om ontvangst in de Johan Cruijff ArenA: 'Hij bereikt een soort heldenstatus, dat is toch knap van hem'

Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is bijna geneigd te zeggen dat Ajax Alex Kroes maar moet ‘terugnemen’ als algemeen directeur, zodat hij het gelijk van de voorstanders van zijn terugkeer kan bewijzen. De positie van Kroes is onderwerp van gesprek nadat Ajax hem een kleine drie weken met onmiddellijke ingang schorste wegens vermeende handel met voorkennis. Zeker 131 Ajax-leden en een groot deel van de achterban wil de geboren Utrechter echter terug als algemeen directeur.

Kroes heeft zich volgens de raad van commissarissen van Ajax schuldig gemaakt aan handel met voorkennis door een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen in te kopen. De commissarissen zagen geen andere optie dan Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en hebben bij monde van erevoorzitter Michael van Praag laten weten dat er geen weg meer terug is. Maar de bestuursraad, met 73% grootaandeelhouder, heeft in een brief gericht aan de rvc erop aangedrongen om het besluit te ‘heroverwegen’. In dat geval zou een terugkeer van Kroes ‘in welke vorm’ en ‘welke voorwaarden dan ook’ een mogelijkheid zijn.

“Dat heeft volgens mij maar met één reden te maken: paniek”, zo zegt Gouka in de Voetbalpodcast. “Als het allemaal goed draait dan had iedereen in Amsterdam gezegd: weg met Alex Kroes, want hij maakt aantoonbaar fouten. Iedereen kent het verhaal wel. Ik denk dat negentig procent van de mensen had gezegd: we zijn er klaar mee, dit gaat ‘m niet worden. Maar Ajax zit zo diep in het moeras, dat je dit soort oplossingen krijgt. ‘We hebben hem heel hard nodig, dus kunnen we niet kijken of hij toch nog kan terugkeren’. Dat geeft aan hoe diep Ajax zit.”

Kritiek op Van Praag

Volgens Gouka kun je je net zo goed afvragen of Kroes inmiddels geen ‘gepasseerd station’ is en de club verder moet. De verslaggever van het Algemeen Dagblad denkt dat de mensen die er zo instaan er echt nog wel zijn, maar wel in de minderheid of in elk geval niet meer nadrukkelijk van zich laten horen. De kritiek in Amsterdam richt zich nu vooral tot erevoorzitter Van Praag. Tijdens het thuisduel met FC Twente riep de fanatieke aanhang nog ‘Van Praag rot op’ en ‘Van Praag neem je rotzooi mee’. “Van Michael van Praag kun je alles zeggen, het is ook niet altijd de meest sympathieke man als je hem voor de camera ziet. Maar ik heb nou niet het idee dat hij op zijn leeftijd nog per se alle macht in handen wil hebben en mensen weg wil sturen. Hij heeft volgens mij gedaan wat hij moest doen”, zo stelt Gouka.

De verslaggever denkt dat Van Praag nu enkel zo onder vuur is komen te liggen doordat de mensen in Amsterdam het ‘niet meer weten’ en geloven dat Kroes de oplossing in. “Hadden we hem verdomme bijna binnen en nu zijn we hem kwijt, dan moeten we links- of rechtsom kijken of we hem nog terug zien te krijgen’. Maar dát geluid, dat hoor ik bijna niet meer. Het geluid is nu eigenlijk alleen nog maar geworden dat iedereen er maar uit moet. Kroes heeft de mensen tegen zich in het harnas gejaagd, maar hij ging schoon schip maken. Bijna zou je denken: zet hem er dan ook maar neer, want dan wil ik het wel zien”, aldus Gouka.

Heldenstatus

De Feyenoord-watcher verbaast zich enigszins over de manier waarop Kroes wordt ontvangen in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens de wedstrijd tegen FC Twente was er nog een groot spandoek met ‘Alex Kroes’ te zien. “Op dit moment bereikt hij een soort heldenstatus en dat is toch knap van hem dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar het zegt ook iets over de wanhoop bij de club”, zo klinkt het.

