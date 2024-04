Voormalig topscheidsrechter Howard Webb komt met suggestie voor opmerkelijk experiment

De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL wil graag dat beslissingen van de VAR en scheidsrechter via de stadionspeaker worden toegelicht aan de toeschouwers. Dat heeft PGMOL-directeur en voormalig topscheidsrechter Howard Webb laten weten.

“We hebben beloofd dat we transparanter zouden zijn rondom beslissingen”, gaf Webb aan in gesprek met Sky Sports. “Sinds de introductie van de VAR een aantal jaar geleden, is de focus steeds meer op het proces komen te liggen. Er wordt strenger dan ooit naar situaties gekeken en mensen willen meer informatie. We hopen dat, door te laten zien waarom een beslissing is genomen, mensen het stadion verlaten met de gedachte dat ze tenminste begrijpen hoe een beslissing tot stand is gekomen.”

Artikel gaat verder onder video

“We willen dat ook in de stadions doen”, gaat de oud-scheidsrechter verder. “Op televisie is het al positief ontvangen, maar we moeten ook denken aan de mensen in het stadion en de ervaring die zij hebben. We moeten ervoor zorgen dat zij net zo geïnformeerd zijn, want dit zijn de mensen die het spel geweldig maken.”

Webb heeft in gesprek met Sky Sports niet bevestigd of het experiment daadwerkelijk ingevoerd gaat worden in de Premier League. Wel gaf hij aan dat PGMOL er regelmatig over nadenkt. Mocht dit doorgang vinden, zal het niet voor het eerst zijn dat in de sportwereld de beslissingen van de scheidsrechter worden toegelicht. Dit gebeurt namelijk al in de NFL, de American Football-competitie in de Verenigde Staten. Ook tijdens het WK voor vrouwen van afgelopen zomer werden de beslissingen uitgelegd aan het publiek.

