Voormalig voetballer die wordt verdacht van fraudeschandaal opgepakt in België en uitgeleverd aan Nederland

Nidal H. (26), die ervan wordt verdacht in heel Europa voetbalclubs, spelers en zaakwaarnemers te hebben opgelicht, is in België opgepakt. De voormalig voetballer van onder meer Roda JC en Sparta is inmiddels overgeleverd aan Nederland. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten aan De Telegraaf. Tegen H. zouden 22 aangiften liggen.

De Telegraaf bracht eerder dit kalenderjaar al naar buiten dat de voetballerij slachtoffer is geworden van grootschalige oplichting door één of meerdere mensen uit Nederland, die zich als directieleden van voetbalclubs zouden hebben voorgedaan. Volgens de krant zijn clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie daarbij betrokken geweest. Dat geldt ook voor buitenlandse clubs. Alle gedupeerden gaven destijds al aan dat de oplichter een 26-jarige voetballer is, die in het verleden actief was in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Roda JC en een Zweedse club.

Het betreft dus Nidal H., die ‘al zeker een jaar’ clubs, zaakwaarnemers en spelers in Nederland en buitenland oplichtte voor bedragen ‘tussen de enkele duizenden en tienduizenden euro’s’ met nep-transfers. Manager Peter Hofstede van Telstar en voormalig profvoetballer Youssouf Hersi zouden tot de gedupeerden behoren. “De opgelichte personen moesten voorschotten betalen voor keuringen van spelers, een zelfverzonnen belasting betalen en andere kosten voorschieten. Uiteindelijk bleek van de aankoop van spelers helemaal geen sprake”, zo klinkt het. Er liggen dus 22 aangiften tegen H. maar volgens betrokken is het een ‘miniem topje van de ijsberg’.

H. wordt verdacht van oplichting en witwassen. Hij is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig in de cel. H. zou tussen begin januari 2023 en begin januari 2024 actief zijn geweest. “Wat betreft de nep-transfers: we beschuldigen hem ervan dat hij voetbalclubs en zaakwaarnemers zou hebben benaderd. Hij zou zich ten onrechte hebben uitgegeven als directeur of vertegenwoordiger van het bestuur van een Zweedse club en verzocht om betalingen voor reis-, verblijfs- en keuringkosten. Nadat de aangevers hadden betaald, kregen ze geen tickets en bleek dat er geen hotelreserveringen waren gemaakt”, wordt het OM in een reactie geciteerd door De Telegraaf.

