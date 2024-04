Wereldgoal Veerman bezorgt ADO belangrijke driepunter, ook Dordrecht blijft meedoen om promotie

ADO Den Haag en FC Dordrecht geven de strijd om promotie naar de Eredivisie nog niet op. Beide ploegen maakten vrijdagavond geen fout in hun duels tegen SC Cambuur en De Graafschap. Hoewel de achterstand op plek twee nog aanzienlijk is, blijft er een kans op promotie voor ADO en Dordrecht.

SC Cambuur – ADO Den Haag 0-2

ADO Den Haag was in de eerste helft het dichtste bij een doelpunt tegen Cambuur, de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie. Henk Veerman nam een lange bal op ‘Bergkampiaanse’ wijze aan en zette zichzelf daarmee vrij voor doelman Yannick van Osch, maar zag de goalie uitstekend redden.

In de tweede helft was het wél raak voor Veerman, en hoe. De spits ontving de bal in lastige positie, maar werkte hem zeer atletisch in het doel met een halve omhaal. In het restant van het duel bleef ADO overeind en kwam het in de slotfase zelfs nog op 0-2 door een schitterend doelpunt van Dhoraso Moreo Klas. ADO komt hierdoor op 58 punten in de Keuken Kampioen Divisie komt.

FC Dordrecht – De Graafschap 2-1

FC Dordrecht kent een geweldig seizoen en mag zelfs nog altijd dromen over promotie naar de Eredivisie, terwijl De Graafschap maar twee punten minder heeft dan de Schapenkoppen. De eerste helft was daarom zeer aantrekkelijk. Ilias Sebaoui zette de thuisploeg al na acht minuten op voorsprong met een geweldige afstandsknal. Niet veel later was het Ralf Seuntjens die de Superboeren op gelijke hoogte kopte.

Voor Dordrecht was dat de eerste tegengoal in eigen huis sinds december. Nog geen tien minuten na rust namen de Dordtenaren weer de voorsprong via aanvoerder Mathis Suray. Deze voorsprong gaven ze uiteindelijk niet meer weg, waardoor promotie nog altijd mogelijk is voor de ploeg van Michele Santoni.

Overige uitslagen:

MVV Maastricht - Helmond Sport 3-0

Telstar - Jong PSV 3-1

TOP Oss - FC Eindhoven 2-1

