Willie Overtoom heeft nieuws over Alex Kroes en Ajax en komt met onthulling

Willie Overtoom claimt dat weinig mensen binnen Ajax baanzekerheid hadden sinds de komst van Alex Kroes naar de club, zo schrijft de oud-voetballer op sociale media. De oud-speler van onder meer AZ en Heracles komt met een nieuwe theorie en vraagt zich af of er ook sprake kan zijn van een strijd binnen de club.

Het nieuws over de schorsing die Kroes als algemeen directeur van Ajax is opgelegd door de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club zorgt voor veel verbazing in voetbalminnend Nederland. Overtoom heeft op sociale media ook van zich laten horen wegens het nieuws: "Ontzettend benieuwd naar de uitkomst. Gezien het aantal aandelen kan ik mij niet voorstellen dat dit reden is voor ontslag", geeft Overtoom aan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Overtoom is er binnen Ajax wel degelijk iets veranderd sinds het aantreden van Kroes als nieuwe algemeen directeur. De 37-jarige heeft daarover informatie verkregen: "Wel weet ik dat weinig mensen baanzekerheid hadden sinds zijn komst", stelt de in Kameroen geboren oud-profvoetballer. "Kan het ook een machtsspel zijn?", vraagt Overtoom zich hardop af.

De oud-middenvelder is ook van mening dat de RvC van Ajax in de spiegel moet kijken, mocht het waar zijn dat Kroes Ajax al vroegtijdig op de hoogte heeft gesteld van het aandelenpakket: "Dan zit er in de RvC structureel iets mis en moet daar eens goed naar gekeken worden, alweer", besluit de oud-voetballer.

