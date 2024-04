Woedende Ajax-supporters willen één iemand zien 'oprotten' en gebruiken ziekte als krachtterm

De naam van Annette Mosman viel in de eerste helft van Ajax – Go Ahead Eagles tijdens een spreekkoor van het fanatieke gedeelte van de Johan Cruijff ArenA. Mosman is lid van de raad van commissarissen. In de 32ste minuut was onder andere “Mosman, oprotten” te horen. ‘Kankerbestuur’ was ook te horen vanaf de tribunes in Amsterdam.

De Ajacieden zijn absoluut niet blij met de situatie bij hun club. Fanatieke Ajax-supporters slingerden een lijstje de wereld in met mensen die allemaal weg moesten. Mosman stond ook op die lijst. “De AFCA Supportersclub is van mening dat deze commissarissen medeverantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke chaos binnen onze club en per direct vervangen moeten worden”, schreef de supportersclub van Ajax.

Enkele weken geleden werd Alex Kroes aangesteld als algemeen directeur van de club uit de hoofdstad, maar nadat bekend werd dat hij aandelen in Ajax had, is hij geschorst door de club. De geschorste directeur was wel aanwezig in de ArenA op donderdagavond tijdens de wedstrijd tegen de Deventernaren.

